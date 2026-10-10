Dodge Charger SIXPACK 2026: est-ce que ça vaut la peine?

Après le lancement de la Charger Daytona 100 % électrique, Stellantis a répliqué avec la Dodge Charger SIXPACK 2026, munie d’un moteur à essence, en variantes à deux et à quatre portes.

Malheureusement, la Charger électrique n’a pas connu le succès escompté, alors que les puristes de musclecars semblent la bouder carrément. Et ce, malgré les 670 chevaux de sa motorisation et sa capacité d’accélérer de 0 à 100 km/h en aussi peu que 3,3 secondes. La version à moteur thermique saura-t-elle reconquérir les fans de Mopar?

Pour l’instant, la Dodge Charger SIXPACK 2026 rivalise la Ford Mustang et la Nissan Z, du moins, en variante à deux portes, et bientôt, la Chevrolet Camaro qui serait possiblement réintroduite d’ici deux ans, sans confirmation de GM toutefois. Entre-temps, la quatre-portes est pas mal seule dans son monde, bien que des rumeurs circulent à l’effet que des berlines Mustang et Chevrolet Camaro seraient également en préparation. Un sacrilège, dirons certains, mais ô combien nécessaire pour au moins assurer des chiffres de production rentables. Rappelons que la Charger à deux portes a remplacé la Dodge Challenger dans la gamme de la marque.

La Dodge Charger SIXPACK 2026 propose-t-elle un moteur V8?

Non, et le nom SIXPACK l’indique peu subtilement. Toutefois, elle est tout de même drôlement puissante. On fait appel à un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres, surnommé Hurricane, développant 420 chevaux et un couple de 468 livres-pied dans les versions R/T. Selon Stellantis, cette variante accélère de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, boucle le quart de mille en 12,9 secondes à 172 km/h, et atteint une vitesse de pointe limitée électroniquement à 204 km/h.

Dans le cas des déclinaisons Scat Pack, une version survitaminée du moteur Hurricane génère 550 chevaux et un couple de 531 livres-pied. Elles accélèrent de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, signent le quart de mille en 12,2 secondes à 183 km/h et frappent un mur aérodynamique à 284 km/h.

Dans le deux cas, la puissance est transmise aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. Le moteur est muni d’un système arrêt/redémarrage automatique afin de sauver un peu d’essence aux feux de circulation. Le coefficient de traînée de la Dodge est de 0,34, soit légèrement mieux que le 0,36 de la Mustang. Ces deux voitures ne sont pas particulièrement aérodynamiques par rapport aux normes d’aujourd’hui.

Le rouage intégral peut découpler le train avant au toucher d’un bouton afin de procurer les sensations d’une vraie sportive à propulsion. On peut aussi activer le mode « drift » afin de faire allègrement crisser les pneus et rehausser à la fois la pollution atmosphérique et la pollution sonore. Tout ça pour épater la foule dans le stationnement du Canadian Tire et se faire rapidement intercepter par la force constabulaire.

La Dodge Charger SIXPACK 2026 est-elle éconénergétique?

Voici les cotes de consommation de la Charger. Notons que l’essence super (indice d’octane de 91) est recommandée dans le cas des versions R/T, et exigée dans les Scat Pack.

Déclinaisons Ville/route/mixte (L/100 km) Émissions de CO2 (g/km) R/T, R/T Plus 14,1 / 9,0 / 11,8 276 Scat Pack, Scat Pack Plus 14,5 / 10,0 / 12,5 292

Visiblement, la Charger à essence ne sera jamais la voiture verte de l’année, mais cette nouvelle génération est plus frugale que sa devancière munie des V8 de 5,7 litres (370 chevaux) et de 6,4 litres (485 chevaux). De plus, lors de notre essai estival de la Scat Pack Plus, avec un mélange de ville et d’autoroute, nous avons obtenu une moyenne de 10,3 L/100 km, comme quoi il est possible de ne pas trop consommer de super sans plomb en résistant d’écraser la pédale à tous les coins de rue.

Comment se compare la Dodge Charger SIXPACK 2026 à sa rivales?

Observons quelques données techniques de la Charger, de la Mustang à moteur V8 et de la Z :

Caractéristiques Dodge Charger SIXPACK deux portes 2026 Dodge Charger SIXPACK deux portes 2026 Ford Mustang GT et Dark Horse coupé 2026 Nissan Z 2026 Prix tout frais inclus 62 390 $ à 91 950 $ 65 390 $ à 94 950 $ 55 425 $ à 105 178 $ 53 919 $ à 80 119 $ Moteurs L6 biturbo 3,0 L L6 biturbo 3,0 L V8 5,0 L V6 biturbo 3,0 L Boîte de vitesses Auto 8 rapports Auto 8 rapports Man 6 rapports

Auto 10 rapports Man 6 rapports

Auto 9 rapports Rouage Intégral Intégral Arrière Arrière Puissance (ch) 420 à 550 420 à 550 480 à 500 400 à 420 Couple (lb-pi) 468 à 531 468 à 531 415 à 418 350 à 384 Consommation mixte (L/100 km) 11,8 à 12,5 11,8 à 12,5 13,0 à 14,2 10,6 à 12,2 Empattement (mm) 3 074 3 074 2 718 2 550 Longueur (mm) 5 248 5 248 4 811 à 4 818 4 400 Largeur (mm) 2 030 2 030 1 915 à 1 918 1 845 à 1 869 Hauteur (mm) 1 504 1 504 1 397 à 1 402 1 315 Dégagement pour la tête avant/arrière (mm) 992 / 938 992 / 938 955 / 884 971 / - Dégagement pour les jambes avant/arrière (mm) 1 081 / 945 1 081 / 945 1 130 / 737 1 090 / - Volume de chargement (L) 628 à 1 059 644 à 1 076 382 241

D’abord et avant tout, mentionnons que les Charger à deux portes et à quatre portes partagent les mêmes dimensions extérieures, et la seule chose qui change, c’est le nombre de portes. Bon, celles du coupé sont plus longues. Par conséquent, l’habitacle est quasi identique pour l’espace, et l’on se sent particulièrement à l’aise assis en arrière dans la variante à deux portes, une fois que l’on réussit à monter à bord. Les places arrière de la Mustang sont à peine utilisables, et la Nissan Z n’a pas de sièges arrière du tout. Pour l’habitabilité, avantage Charger.

En ce qui concerne l’économie d’essence, la Charger est légèrement plus énergivore que la Nissan Z, légèrement plus que la Mustang à moteur V8. Toutefois, la Mustang EcoBoost équipée du moteur turbo de 2,3 litres affiche une cote mixte de 9,1 L/100 km, mais elle n’est pas aussi performante avec ses 315 chevaux.

Comment se conduit la Dodge Charger SIXPACK 2026?

Au démarrage, la Charger SIXPACK Scat Pack affiche clairement ses couleurs, avec un vrombissement profond et bruyant, ce qui pourrait agacer les voisins à la longue. Après quelques secondes, la voiture se calme et devient moins sonore au ralenti. Le moteur rugit lors des accélérations, un vrai rugissement et non une simulation, bien que ce ne soit pas aussi mélodieux qu’avec un bon vieux moteur V8.

Les trois protagonistes proposent une bonne tenue de route et un caractère sportif, de même qu’un confort en conduite plus relaxe. Toutefois, la Nissan Z, plus petite et plus légère, est une voiture plus chirurgicale que la Charger (et la Mustang) pour dévorer les routes sinueuses.

Les freins de la Dodge sont puissants, mais on aimerait qu’ils soient un peu moins mordants à basse vitesse, car ça finit par brasser les occupants si l’on n’est pas délicat avec la pédale afin d’atténuer immobilisations brusques.

La Dodge Charger SIXPACK 2026 est-elle confortable?

À l’instar de certains autres nouveaux produits de Stellantis, le système multimédia Uconnect fonctionne bien, avec une bonne réactivité et une rangée de boutons du côté gauche afin d’accéder rapidement aux fonctionnalités principales. Par contre, les zones de boutons sont un peu petites et difficiles à appuyer en conduisant. Le panneau électrostatique des commandes de climatisation est encore plus difficile à utiliser, mais surtout plus distrayant que de simples molettes rotatives et de boutons physiques individuels.

Sinon, la console centrale propose suffisamment d’espace pour vider nos poches et laisser traîner notre téléphone, l’éclairage d’ambiance configurable apporte une belle luminosité dans l’habitacle le soir venu, et les sièges avant sont confortables. En revanche, les piliers avant et les rétroviseurs conjuguent leurs efforts pour créer des angles morts notables, alors il faut faire attention en négociant les intersections en circulation urbaine.

L’équipement de série de la Dodge Charger SIXPACK 2026, en version R/T, comprend les roues en alliage de 18 pouces, la clé intelligente avec démarrage à distance, le climatiseur automatique à deux zones, le garnissage des sièges en tissu, les sièges l’instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil et la chaîne audio à six haut-parleurs. Parmi les caractéristiques de sécurité, on retrouve aussi la surveillance des angles morts, le freinage autonome d’urgence, la prévention de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le système d’alarme, et bien plus.

Des groupes d’options sont disponibles sur la version R/T, ajoutant les sièges avant chauffants, le garnissage des sièges en tissu et similicuir, le siège du conducteur à dix réglages électriques, le volant chauffant, le sonar de stationnement avant et arrière ainsi que la chaîne audio à neuf haut-parleurs. L’ensemble maniabilité de performance inclut aussi les freins avant à étriers Brembo, une suspension de performance, des roues de 20 pouces, un aileron arrière, des sièges en cuir et suède à 16 réglages électriques, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un système de navigation et plus. Toutes ces caractéristiques figurent de série sur la version Scat Pack.

Les R/T Plus et Scat Pack Plus proposent aussi le coffre à commande électrique, les essuie-glaces à capteur de pluie, l’instrumentation du conducteur de 16 pouces, l’éclairage d’ambiance dans l’habitacle, les sièges en similicuir, la colonne de direction à réglage électrique, l’affichage à tête haute, le système de caméras à vue périphérique, la recharge de téléphones par induction et la chaîne Alpine à neuf haut-parleurs. Un toit vitré est également livrable, tout comme une chaîne Alpine à 18 haut-parleurs.

Alors, la Dodge Charger SIXPACK 2026 en vaut-elle la peine?

Avec son design à la fois rétro et moderne, mais agressif, sa puissante motorisation et son habitacle logeable, la Charger SIXPACK est intéressante pour les amateurs de voitures sport, ou plus spécifiquement les musclecars. La voiture attire les regards par son apparence, mais aussi par sa sonorité.

Toutefois, la Ford Mustang et la Nissan Z sont moins chères. De plus, la stratégie d’introduire la Charger Daytona 100 % électrique avant la version SIXPACK à essence a vraisemblablement été une erreur de parcours, puisque certains gens ignorent même qu’il existe une Charger munie d’un moteur à combustion. Dommage, car c’est une produit quand même ficelé. Finalement, pour l’aspect environnemental, la Charger SIXPACK n’est pas particulièrement frugale, mais avec une moyenne de 10,3 L/100 km entre nos mains, il est possible de rouler sans trop consommer de carburant.