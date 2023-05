Des routes électrifiées en Suède d’ici 2025

Les routes électrifiées existent en Suède depuis 2016 à titre expérimental.

Le premier vrai tronçon électrifié sera inauguré d’ici 2025.

Cette solution réduirait la taille de batteries dans les véhicules.

À l’heure actuelle, l’industrie automobile s’affaire encore à explorer d’autres solutions pour rendre le projet d’électrification de l’automobile encore plus viable. L’un des enjeux de la voiture électrique, c’est son autonomie qui oblige son propriétaire à s’arrêter pour recharger la batterie de son véhicule. Et pour augmenter cette distance possible entre les recharges, les constructeurs sont forcés d’ajouter des batteries de plus en plus lourdes aux voitures alimentées par les électrons.

L’une des avenues est de proposer la recharge pendant le trajet, celle qui n’oblige pas son conducteur à s’arrêter pour recevoir l’énergie nécessaire pour continuer. En Suède, cette façon de faire existe déjà depuis quelques années, mais jusqu’ici, la recharge en continu n’avait été proposée que sur un très court tronçon de route (environ 1,2 mile… ou 1,9 km), et ce, depuis 2016.

La première route à offrir une telle technologie était munie de bras de recharge installés par-dessus les poids lourds électriques. Une autre portion de route comptait plutôt sur des pavés de recharge installés sous l’asphalte. Une troisième solution obligeait les camions en question à abaisser un bras pour recevoir l’énergie du rail électrique situé en dessous, qui a été fraisé dans l’asphalte.

La route E20, un tronçon stratégique en Suède, va devenir la première du genre, elle qui sera munie d’une distance plus importante pour la recharge pendant la conduite. En effet, d’ici 2025, pas moins de 21 km de route seront « électrifiés », ce qui permettra aux propriétaires de véhicules électriques de prolonger leur autonomie sans devoir s’arrêter.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise sur le type de solution de recharge, les autorités suédoises qui devront choisir parmi les trois solutions énumérées plus tôt.

La Suède à l’intention d’électrifier plus de 3 000 km (ou 1864 milles) de routes afin d’accélérer le virage électrique. D’ailleurs, selon une étude, seulement 25 % des routes auraient besoin d’être électrifiées pour rendre le projet intéressant pour les automobilistes.

D’ailleurs, cette recharge pendant la conduite viendrait résoudre le problème de ravitaillement en électricité, mais viendrait également réduire la taille de batteries, puisque les véhicules n’auraient plus vraiment besoin de transporter de très grosses et lourdes batteries sous leur plancher. Et des batteries plus petites, ça veut aussi dire des coûts de production inférieurs, ce qui pourrait profiter au public.

Il faut aussi mentionner que plusieurs nations, notamment l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Inde et les États-Unis – planchent aussi sur leurs propres projets d’électrification de routes. Il est permis de se questionner sur la possibilité d’implanter ce type de technologie au Canada où le climat particulier pourrait contrecarrer l’arrivée de ces routes électrifiées. En revanche, l’expérience accumulée en Suède sera assurément très enrichissante pour les pays nordiques comme le nôtre.