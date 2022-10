Des problèmes de batteries mèneront à un rappel de VÉ chez Volkswagen

Un défaut de fabrication a été découvert dans certaines cellules de batteries

Ce problème affecte l’ID.3 et l’ID.4

Volkswagen estime que ce rappel affectera près de 10 000 véhicules dans le monde

Volkswagen est sur le point de lancer un rappel pour environ 10 000 de ses véhicules électriques dans le monde en raison d’un problème constaté sur certaines batteries.

L’annonce officielle n’a pas encore été faite par VW, mais une société de location de voitures électriques a déclaré avoir été informée du problème.

Selon le constructeur automobile, un défaut de fabrication de certaines cellules de batterie pourrait entraîner une décharge plus rapide que d’habitude.

Cela peut donner lieu à une autonomie plus courte que celle annoncée, la batterie ne disposant pas de toute sa capacité. De plus, les véhicules qui sont stationnés pendant quelques jours sans être rechargés pourraient subir une perte d’énergie plus prononcée que prévu.

Dans certains cas, un message d’avertissement pourrait s’afficher si la tension de la batterie tombe en dessous du seuil acceptable et, dans au moins une situation, le véhicule a soudainement perdu de la puissance alors qu’il roulait avec une batterie presque vide.

Les cellules de batterie défectueuses auraient été installées dans l’ID.3 et l’ID.4 pendant une période limitée, ce qui signifie que le problème a déjà été corrigé en production.

Comme le rappel n’est pas encore officiel, le nombre exact de chaque modèle rappelé sur chaque marché n’a pas été révélé, à l’exception de l’Allemagne, qui verra 3 000 voitures retourner chez les concessionnaires.

En outre, nous ne savons toujours pas si les véhicules au Canada et aux États-Unis seront touchés. Si c’est le cas, les chiffres par pays pourraient être inférieurs à ceux de l’Europe, car la petite ID.3 n’est pas vendue ici.

Source : Nextmove.de via Electrive.com