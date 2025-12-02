Conquérir les catégories de VE une à une : Kia dévoilera officiellement le VUS électrique EV2 le mois prochain

Kia EV2, petit VUS électrique construit en Europe, fera ses débuts au Salon de Bruxelles en janvier

Kia dévoilera son VUS électrique du segment B, l’EV2, à Bruxelles le 9 janvier 2026.

L’EV2 est conçu, développé et bientôt entièrement produit en Europe.

Le modèle offre des dimensions compactes, des fonctionnalités électriques intelligentes et s’aligne sur le langage stylistique « Opposites United » de Kia.

Kia dévoilera l’EV2, un nouveau VUS entièrement électrique du segment B, le 9 janvier 2026 au Salon de l’auto de Bruxelles. Le modèle se positionne comme un véhicule d’entrée de gamme dans la gamme européenne croissante de véhicules électriques de Kia et sera présenté à 10 h 40, heure locale, au kiosque du constructeur situé dans le hall 5, stand 3.

Ce jour-là, Kia sera présente dans pas moins de sept segments clés du marché électrique. Il se joint aux EV3 (VUS sous-compact), EV4 (voiture compacte), EV5 (VUS compact), EV6 (VUS intermédiaire), EV9 (VUS pleine grandeur) et PV5 (minifourgonnette pour passagers et usages commerciaux). Et d’autres modèles sont à venir.

L’EV2 a été conçu, développé et sera produit en Europe. Kia a affirmé que le véhicule est conçu pour répondre aux besoins des consommateurs européens à la recherche d’options de transport compactes et sans émissions.

Le VUS sous-compact propose un espace intérieur modulable et intègre des fonctionnalités électriques intelligentes, de la connectivité et de la technologie. Le design du véhicule s’inscrit dans le langage stylistique « Opposites United » de la marque, qui vise à combiner l’esthétique et l’innovation fonctionnelle.

« Avec l’EV2, nous réaffirmons notre volonté de rendre la mobilité électrique réellement accessible à un public plus large — sans compromis », a déclaré Marc Hedrich, président et chef de la direction de Kia Europe. « Ce VUS compact offre l’innovation et l’esprit de nos véhicules électriques plus grands tout en s’intégrant parfaitement à la vie quotidienne en Europe. »

En plus du dévoilement de l’EV2, Kia présentera les versions GT des EV3, de la EV4 à hayon et de la EV5 au Salon de Bruxelles, qui se tiendra du 10 au 18 janvier 2026.