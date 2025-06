Concept Genesis G70 Track Day Special: elle débarque pour la première fois au Québec

Le 1er mai dernier, Genesis a dévoilé le concept G70 Track Day Special. Elle a récemment entamé sa tournée canadienne et voilà qu’elle s’arrête pour la première fois au Québec.

Le concept Genesis G70 Track Day Special s’inspire de la voiture Genesis Track Taxi Nordschleife.

La G70 Track Day Special se distingue par ses éléments aérodynamiques.

Elle est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S de 19 pouces.

EcoloAuto s’est rendu chez Genesis Saint-Laurent, l’un des deux seuls distributeurs de la marque sur l’île de Montréal, pour voir de près le concept G70 Track Day Special. Auparavant, la voiture s’est arrêtée à Markham et à York. Elle se rendra par la suite en Colombie-Britannique notamment.

Inspirée de la voiture Genesis Track Taxi Nordschleife

En vacances en Allemagne, il vous est non seulement possible de visiter le mythique circuit Nordschleife du Nürburgring, mais vous avez également le loisir de faire un tour de piste. En effet, vous pouvez prendre place dans le siège du passager de la Genesis Track Taxi Nordschleife et filer à vive allure. Le concept rend hommage, en quelque sorte, à cette voiture dont la mission est de rouler à fond la caisse jour après jour.

Le concept Genesis G70 Track Day Special dispose des mêmes jantes et des mêmes pneus (Michelin Pilot Sport 4S de 19 pouces) que celle qui fait vivre des sensations fortes aux nombreux touristes en Allemagne. Quant à la suspension, elle est abaissée de 10 millimètres par rapport à la voiture de production, comme nous l’a confié Rodrigo Rego, planificateur de produit pour Genesis. Il s’agit du même réglage de suspension que pour la Genesis Track Taxi Nordschleife.

Une berline de luxe à l’allure sportive

Comparativement à la Genesis Track Taxi Nordschleife, le concept se distingue entre autres grâce à ses entrées d’aération sur le capot ainsi que ses sangles de remorquage que l’on retrouve à l’avant et à l’arrière. Sur les ailes avant et arrière, on remarque aussi l’inscription décorative sur laquelle on peut lire “Nordschleife”. Elle est également facilement reconnaissable grâce à son aileron arrière imposant.

La voiture est peinte en noir. Certains éléments esthétiques sont peints de couleur orange afin de faire un clin d’oeil à la Genesis Track Taxi Nordschleife.

Nous saluons l’initiative de la marque Genesis qui tente de se bâtir une personnalité parmi les autres marques de luxe en mettant de l’avant une voiture à vocation sportive. Nous espérons que ce soit suffisant, mais surtout l’avenue à prioriser, pour donner l’élan nécessaire à cette jeune marque qui en a bien besoin.

Prochainement, le Concept Genesis G70 Track Day Special se rendra chez les distributeurs de Brossard, Sherbrooke et Québec.