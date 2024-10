Chrysler Grand Caravan 2025 : Une minifourgonnette plus économique pour les familles canadiennes

– La nouvelle Grand Caravan est proposée à partir de 49 995 $, ce qui la rend abordable sans sacrifier les caractéristiques essentielles.

– La technologie de série comprend un écran tactile Uconnect de 10,1 pouces, le système sans fil Apple CarPlay/Android Auto et des systèmes de sécurité avancés.

– Elle est propulsée par un moteur V-6 de 3,6 litres et dispose de sièges Stow ‘n Go pour une polyvalence intérieure maximale.

La Chrysler Grand Caravan 2025 est devenue une nouvelle option économique pour les familles canadiennes, à partir de 49 995 $. Disponible exclusivement au Canada, le modèle actualisé comprend de nouvelles caractéristiques de série et se positionne comme une entrée abordable, mais bien équipée dans la célèbre gamme de minifourgonnettes de Chrysler.

La Chrysler Grand Caravan 2025 est dotée de nombreuses caractéristiques actualisées conçues pour améliorer le confort, la sécurité et la commodité. Parmi ces améliorations, on notera l’inclusion d’un écran tactile Uconnect 5 de 10,1 pouces, offrant la connectivité Bluetooth pour deux appareils, les commandes vocales Amazon Alexa et les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Le monospace est également doté d’un nouvel affichage numérique de 7 pouces, d’une Super Console pour plus de rangement, et de sièges en similicuir Caprice noir avec surpiqûres Light Diesel, qui confèrent à l’intérieur une touche haut de gamme. Des fonctions de sécurité avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et l’aide au stationnement arrière sont désormais de série, de même qu’un système de climatisation automatique à trois zones et des pare-soleil à la deuxième rangée pour améliorer le confort des passagers.

Intérieur spacieux et caractéristiques familiales

La Grand Caravan 2025 conserve son habitacle spacieux pour sept passagers, complété par un espace de chargement de plus de 906 litres. Le système de sièges Stow ‘n Go est une caractéristique remarquable, permettant de convertir facilement les deuxième et troisième rangées en espace de rangement supplémentaire. Cette caractéristique, ainsi que les portes coulissantes et le hayon électriques de série, garantissent que la minifourgonnette est aussi polyvalente que pratique.

Parmi les autres caractéristiques de confort et de commodité, citons les sièges avant chauffants et le volant chauffant, le démarrage à distance intégré, le système Bluetooth mains libres et l’annulation active des bruits pour une conduite plus silencieuse. L’ensemble de sécurité Safety & Security, qui offre des services tels que le SOS automatique, l’assistance en cas de vol d’un véhicule et une période d’essai de trois mois des services de circulation et de voyage connectés, est également inclus.

Performances et expérience de conduite

Sous le capot, la Grand Caravan 2025 est propulsée par le moteur V-6 Pentastar de 3,6 litres de Chrysler, qui développe 287 chevaux et 262 lb-pi de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique TorqueFlite à neuf rapports, une exclusivité sur le segment, qui promet une expérience de conduite en douceur pour les trajets quotidiens ou les longs voyages.

La Grand Caravan dispose également d’aides à la conduite pratiques telles que des phares automatiques, des antibrouillards, des jantes en aluminium de 17 pouces et un pare-brise acoustique pour la réduction du bruit. Ces caractéristiques en font un véhicule bien adapté à la conduite urbaine et à la conduite sur autoroute.

La gamme de minifourgonnettes 2025 de Chrysler

La Chrysler Grand Caravan 2025 est le modèle d’entrée de gamme des monospaces Chrysler. La gamme Pacifica, plus haut de gamme, comprend des options telles que les Pacifica Select et Pacifica Pinnacle, qui fonctionnent à l’essence, et la Pacifica Plug-in Hybrid, qui reste le seul monospace hybride rechargeable du segment. Cette option hybride est éligible à un crédit fédéral de 5 000 $ pour les véhicules zéro émission, ce qui en fait un choix intéressant pour les familles soucieuses de l’environnement.

Au sommet de la gamme, le Pacifica Pinnacle offre l’intérieur le plus luxueux de sa catégorie, avec des équipements tels que la sellerie en cuir et des technologies exclusives comme l’aspirateur intégré Stow ‘n Vac. Cependant, la Grand Caravan 2025 est abordable et pratique, attirant les familles à la recherche d’un bon rapport qualité-prix sans sacrifier les caractéristiques essentielles.

La Chrysler Grand Caravan 2025 est une option rentable pour les familles canadiennes à la recherche d’une minifourgonnette spacieuse et bien équipée. Avec son nouveau prix avantageux, ses nouvelles caractéristiques de série et son design polyvalent, la Grand Caravan reste un choix compétitif sur le marché des véhicules familiaux. Disponible dès maintenant, la Chrysler Grand Caravan 2025 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens au cours du quatrième trimestre.