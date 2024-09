La Toyota Sienna 2025 bénéficie d’une sécurité accrue et d’une nouvelle version Platinum

La Sienna 2025 rajoute un écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Le système avancé de rappel des sièges arrière utilise la technologie radar pour détecter les mouvements et émettre des alertes croissantes.

La nouvelle version Platinum offre des fonctionnalités haut de gamme comme l’affichage tête haute, l’aspirateur intégré et la FridgeBox.

La technologie mise à jour comprend des écrans tactiles plus grands, des groupes de jauges numériques et une connectivité améliorée dans toutes les versions.

Toyota a annoncé d’importantes mises à jour de sa mini-fourgonnette Sienna pour l’année-modèle 2025, notamment l’introduction d’une nouvelle version Platinum de niveau supérieur et de technologies de sécurité avancées.

La Sienna 2025 sera équipée de série du nouveau système avancé de rappel de siège arrière de Toyota dans toutes les versions. Cette technologie basée sur un radar utilise un radar à ondes millimétriques de 60 GHz pour détecter les mouvements sur les sièges arrière après l’arrêt du véhicule. Si un mouvement est détecté, le système émet une série d’alertes croissantes, notamment des clignotements des feux de détresse, des coups de klaxon et d’éventuelles notifications sur le téléphone intelligent.

Une nouvelle version Platinum rejoint la gamme Sienna, offrant des équipements haut de gamme tels qu’un affichage tête haute, un aspirateur intégré et un FridgeBox pour conserver les boissons et les en-cas au frais. La version Platinum comprend également des jantes 18 pouces bicolores et des sièges garnis de cuir avec de nouvelles options de couleur.

Les améliorations technologiques s’étendent à toutes les versions de la Sienna. Le dernier système multimédia Toyota est désormais de série, les versions supérieures recevant un écran tactile de 12,3 pouces. La compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto est incluse, ainsi qu’une connectivité Bluetooth améliorée. Les versions XSE, Limited et Platinum sont désormais dotées d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces personnalisable.

Les mises à jour de l’intérieur comprennent de nouveaux matériaux et de nouvelles couleurs sur toutes les versions. Les versions Platinum et Limited reçoivent une nouvelle finition grain de bois sur la console centrale, tandis que la version XSE est dotée d’une finition dentelée noire brillante.

La Sienna 2025 continue d’être propulsée exclusivement par un système hybride, associant un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à des moteurs électriques. Les modèles à traction intégrale affichent une consommation de carburant estimée à 6,6 L/100 km, tandis que les versions à traction intégrale affichent une consommation de 6,7 L/100 km.

Les équipements de sécurité restent une priorité, avec le Toyota Safety Sense 2.0 de série sur toutes les versions. Cet ensemble comprend le système de précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à radar sur toute la plage de vitesse et l’alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction.

La Toyota Sienna 2025 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens à l’automne 2024. Les prix seront annoncés à l’approche de la date de lancement.