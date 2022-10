BMW : Un Gran Coupe électrique pourrait remplacer les modèles de Série 8

Les versions Coupe et Cabrio ne seront probablement pas reconduites.

Seule la Gran Coupe pourrait revenir pour la prochaine génération, avec une mécanique électrique.

Ce modèle pourrait compétitionner avec la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT.

Les rumeurs disent que BMW pourrait remplacer la génération actuelle de la Série 8 par une seule voiture qui serait une version Gran Coupé électrique.

Pour l’instant, l’entreprise n’a pas confirmé la rumeur, mais BMWBlog croit que sa source est fiable.

Si cela est vrai, cela signifie que les versions Coupé et Cabrio de la Série 8 ne seront pas renouvelées lorsque la Gran Coupe entrera dans sa prochaine génération en 2026.

Dans le langage BMW, Gran Coupe fait référence à une berline de type coupé qui partage de nombreuses pièces avec un coupé deux-portes légèrement plus petit. C’est pourquoi, bien qu’ils aient quatre portes, les Gran Coupés portent un numéro de désignation pair au lieu des numéros impairs habituellement réservés aux berlines.

Beaucoup pensent que la voiture sera construite sur la plateforme CLAR, tout comme les nouvelles Série 7 et i7, mais il est également possible que la prochaine plateforme Neue Klasse soit utilisée à la place.

Ces deux plateformes sont conçues avec la capacité d’accueillir à la fois un groupe motopropulseur électrique et un moteur à essence, ce qui pourrait être utile afin de mieux adapter le véhicule à différents marchés.

La Série 8 étant l’une des gammes de produits les plus chères chez BMW, le prix plus élevé justifié par une version électrique ne dissuaderait pas les clients potentiels, contrairement aux versions électriques de véhicules plus abordables.

Agissant comme un pendant plus sportif de la nouvelle i7, ce modèle pourrait concurrencer l’Audi e-tron GT et la Porsche Taycan, deux autres berlines électriques hautes performances qui adoptent un profil épuré.

Si BMW décide d’aller de l’avant avec ce modèle, plus de détails devraient être révélés dans les années à venir.