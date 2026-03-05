BMW teste l’i3 en Suède avant de dévoiler son design le 18 mars

L’i3 sera le deuxième modèle issu de la plateforme Neue Klasse de BMW, après le VUS iX3.

Le superordinateur « Heart of Joy » permet un freinage régénératif et un antipatinage plus précis sur les routes glissantes.

Le design de l’i3 sera dévoilé le 18 mars.

Alors que les essais par temps froid sont en cours en Suède, BMW se prépare à dévoiler le design de la berline électrique i3 le 18 mars.

Après le VUS iX3, l’i3 deviendra le deuxième produit de la famille de véhicules électriques Neue Klasse de BMW à son arrivée sur le marché vers la fin de l’année.

Tout comme l’iX3, la berline électrique est équipée du superordinateur « Heart of Joy » qui, selon BMW, aide à créer une expérience de conduite « exceptionnelle ».

Cela s’explique par le temps de réaction très rapide de l’ordinateur (environ 10 fois plus rapide que les systèmes précédents), qui peut être transmis à la route presque instantanément via les moteurs électriques.

Par exemple, cela améliore le comportement du système antipatinage, qui peut réagir plus rapidement et avec moins d’interventions que les systèmes conventionnels, offrant une meilleure stabilité en virage sur des surfaces glissantes.

BMW affirme également que le contrôle précis des moteurs électriques permettra à l’i3 de s’arrêter plus en douceur que n’importe quelle autre Série 3 auparavant.

Comme de nombreux constructeurs automobiles européens, BMW possède un centre d’essais à Arjeplog, en Suède, tout près du cercle polaire. Cette installation permet de tester les futurs modèles dans des conditions hivernales exigeantes, notamment dans la neige profonde et sur des lacs gelés.

Puisque le début de la production de l’i3 50 xDrive est prévu à la seconde moitié de 2026, les ingénieurs apportent actuellement des modifications finales aux réglages des divers systèmes de la voiture plutôt que des changements majeurs aux composants physiques.

Au lancement, cette version de la berline i3 affichera une puissance de 469 chevaux et un couple de 476 lb-pi, ainsi que l’architecture de batterie 800 volts de la Neue Klasse, qui permet des taux de charge rapide allant jusqu’à 400 kW.

En termes de design, l’i3 devrait combiner des éléments vus sur l’iX3, tels que la calandre étroite et les projecteurs diagonaux, avec la forme générale du concept Vision Neue Klasse de 2023.

Nous en saurons plus le 18 mars, date à laquelle la voiture fera sa première mondiale en matière de design.