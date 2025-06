Audi lance la troisième génération du Q3 avec technologie hybride rechargeable

Le VUS compact de troisième génération offre 119 km d’autonomie électrique et des technologies issues du segment luxe pour un lancement européen prévu en octobre.

Le nouveau Q3 hybride rechargeable propose 119 km d’autonomie électrique, soit près du double de la génération précédente.

Projecteurs Matrix LED numériques et technologies d’habitacle haut de gamme empruntés aux modèles de prestige d’Audi.

Lancement européen programmé en octobre, en Allemagne.

Audi dévoile la troisième génération de son VUS compact Q3, marquée par des avancées technologiques majeures, dont une motorisation hybride rechargeable offrant jusqu’à 119 km d’autonomie en tout électrique. Le constructeur allemand indique que le modèle remanié sera commercialisé en Europe dès octobre, les commandes étant ouvertes durant l’été.

Ce nouveau Q3 représente une mise à jour substantielle de l’un des modèles phares d’Audi, dont plus de deux millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde depuis le lancement de la première génération il y a plus de dix ans. Cette version intègre des technologies jusque-là réservées aux véhicules haut de gamme de la marque, notamment les optiques Matrix LED numériques et un système d’interface intérieur de dernière génération.

« Avec la troisième génération de l’Audi Q3, nous renouvelons une famille de modèles importante dans le cadre de notre initiative produits et renforçons notre gamme avec un hybride rechargeable performant et des moteurs thermiques efficients », déclare Gernot Döllner, CEO d’AUDI AG. « Le nouveau modèle allie efficience, dynamisme de conduite et confort. »

Autonomie électrique de 119 km : le double de la génération précédente

Le point fort de la gamme motrice est l’Audi Q3 e-hybrid, doté d’une batterie haute tension de 25,7 kWh (capacité brute), près du double de celle de la génération précédente tout en conservant des dimensions similaires. Le système associe un moteur thermique à un moteur électrique de 114 ch pour une puissance cumulée de 272 ch et 295 lb-pi de couple.

En conditions optimales, l’hybride rechargeable peut se recharger jusqu’à 50 kW en courant continu (DC), permettant à une batterie déchargée à 10 % d’atteindre 80 % de charge en moins de 30 minutes. L’autonomie électrique étendue à 119 km constitue un progrès notable, idéal pour les trajets quotidiens et les courtes escapades sans recours au moteur thermique.

La gamme de motorisations comprend également :

un TFSI d’entrée de gamme de 150 ch avec technologie mild-hybrid et désactivation de cylindres,

un TDI diesel de 150 ch destiné aux longues distances,

et un TFSI quattro de 265 ch avec transmission intégrale pour la version haut de gamme.

Geoffrey Bouquot, membre du directoire en charge du Développement technique chez AUDI AG, ajoute : « Avec l’habitacle de l’Audi Q3, nous transférons la scène numérique de la classe supérieure au segment compact. Un concept d’exploitation innovant et de nombreux systèmes d’assistance renforcent la sécurité et le confort. »

L’intérieur se distingue par une dalle panoramique combinant un tableau de bord numérique de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces, formant ce qu’Audi nomme la « scène digitale ». Le système fonctionne sous Android Automotive OS et intègre l’Audi Assistant, doté d’intelligence artificielle.

Sur le plan pratique, le nouveau Q3 offre 488 L de volume de chargement, extensibles à 1 386 L lorsque les sièges arrière sont rabattus. La capacité de remorquage demeure de 2 100 kg (4 630 lb), et le véhicule bénéficie de fonctions telles que le stationnement assisté et l’aide au recul pour les manœuvres délicates.

La production du nouveau Q3 sera assurée conjointement dans les usines Audi de Győr (Hongrie) et d’Ingolstadt (Allemagne). Si Audi a déjà communiqué le calendrier et les spécifications pour l’Europe, les détails concernant le marché canadien n’ont pas encore été révélés.

Cependant, étant donné la popularité du Q3 au Canada et son importance dans le portfolio mondial d’Audi, la troisième génération devrait être lancée au Canada après son introduction en Europe. Les options de motorisation pour le marché canadien restent à confirmer : les consommateurs devront patienter jusqu’aux annonces officielles d’Audi Canada.