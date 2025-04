Audi dévoile la nouvelle berline A6 à essence

La berline intermédiaire de la marque entre dans une nouvelle génération quelques mois après son homologue électrique.

La nouvelle A6 présente un design élégant et aérodynamique ainsi qu’un V6 hybride léger en option.

Des technologies telles que la suspension pneumatique, les roues arrière directrices, le Chat GPT et les freins électroniques sont également proposées.

Audi a été très actif ces derniers mois avec le lancement de nombreux modèles nouveaux et actualisés, tels que le Q5, l’A6 électrique et l’A6 Avant.

C’est désormais au tour de la berline A6 à essence de bénéficier d’un rafraîchissement, sans changement de nom toutefois, car la marque est revenue sur son intention d’attribuer un nombre pair aux véhicules électriques et un nombre impair aux modèles à combustion.

L’A6 a toujours été l’un des modèles les plus conservateurs en termes de style de la gamme Audi, et la dernière itération ne fait pas exception.

En effet, si la face avant est assez audacieuse, empruntant sa large calandre et ses phares inclinés à d’autres modèles Audi récemment redessinés, le reste de la silhouette est assez similaire à l’A6 précédente.

La nouvelle face avant et le profil de toit légèrement plus élancé permettent d’atteindre un coefficient de traînée très faible de 0,23, soit le plus bas jamais atteint par un modèle Audi à moteur essence ou diesel. Ce chiffre ne dépasse d’ailleurs que de 0,2 point le record de la marque, établi par la nouvelle A6 e-Tron électrique.

L’arrière s’éloigne un peu plus de l’A6 actuelle, avec des feux arrière divisés et des feux de freinage verticaux. La barre lumineuse de gauche à droite souligne également la largeur de la nouvelle A6, lui conférant une allure légèrement plus dynamique que sa devancière.

À l’intérieur, les changements sont encore plus marqués : la nouvelle A6 Berline reprend quasiment le même tableau de bord et la même console centrale que sa version électrique. Un grand panneau regroupe ainsi le combiné d’instruments numériques et l’écran d’infodivertissement, tandis que le passager avant dispose d’un troisième écran. Celui-ci peut servir au divertissement ou au contrôle de plusieurs fonctions du véhicule sans distraire le conducteur.

L’A6 se distingue également par un toit ouvrant panoramique électrochrome qui peut être transparent ou opaque d’une simple pression sur un bouton.

La nouvelle Audi A6 bénéficie également des dernières technologies en matière d’info divertissement, avec un assistant vocal capable d’accéder au chat GPT s’il ne connaît pas la réponse aux questions qu’on lui pose.

Les détails spécifiques au modèle canadien ne sont pas encore publiés, mais la version européenne de la nouvelle A6 est disponible avec trois moteurs, dont deux devraient être proposés ici.

Le premier est un quatre cylindre turbocompressé de 2,0 L développant 201 chevaux et un couple de 251 lb-pi. L’A6 actuelle étant équipée d’un moteur similaire développant 261 chevaux, il ne serait pas surprenant de voir une version plus puissante du quatre cylindres comme moteur de base de la nouvelle A6.

L’autre moteur proposé sur le marché européen est un V6 turbocompressé de 3,0 L associé à un système hybride léger pour une puissance de 362 chevaux et un couple de 406 lb-pi, ainsi qu’une consommation de carburant réduite.

Si les acheteurs européens pourront opter pour une A6 à traction avant, tous les modèles canadiens devraient être équipés de série de la transmission intégrale Quattro.

Parmi les autres éléments mécaniques, on compte une suspension pneumatique et une direction à quatre roues, disponibles en option, qui améliorent la tenue de route, la maniabilité, le confort et les performances. La nouvelle A6 est également équipée d’un système de freinage électronique (brake-by-wire) qui calcule par ordinateur l’effort de freinage requis en fonction de l’action du conducteur sur la pédale. Sur les modèles équipés du groupe motopropulseur hybride léger, ce système combine freinage par récupération et freinage par friction pour accroître l’efficacité sans compromettre la sensation de freinage.

Les livraisons de la nouvelle Audi A6 débuteront cet été, et les modèles canadiens devraient arriver dans les mois suivants.