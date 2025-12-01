AJAC dévoile les demi-finalistes du Prix de la Voiture canadienne de l’année 2026

Toyota, Porsche et Hyundai figurent parmi les demi-finalistes 2026 nommés par l’AJAC

L’AJAC a sélectionné 20 demi-finalistes pour les Prix de la Voiture canadienne de l’année 2026.

Les gagnants seront dévoilés aux salons de Montréal et de Toronto au début de 2026.

Les jurés ont évalué près de 400 véhicules dans de véritables conditions de conduite canadiennes.

L’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a dévoilé les demi-finalistes pour les Prix de la Voiture canadienne de l’année 2026. La liste regroupe 20 véhicules répartis dans quatre catégories, et les gagnants finaux seront annoncés lors des grands salons automobiles canadiens au début de l’année prochaine.

Les quatre catégories sont : Voiture canadienne de l’année, Véhicule utilitaire canadien de l’année, Voiture électrique canadienne de l’année et Véhicule utilitaire électrique canadien de l’année.

Les demi-finalistes pour la Voiture canadienne de l’année sont les Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K4, Porsche 911 Carrera et Toyota Prius. Dans la catégorie Véhicule utilitaire, les finalistes sont les Ford Maverick, Honda Passport, Hyundai Palisade, Subaru Forester et Toyota RAV4.

Dans la catégorie Voiture électrique, les modèles nommés sont les BMW i4, Hyundai IONIQ 6, Lucid Air, Porsche Taycan et Toyota Prius hybride rechargeable. Pour le Prix du Véhicule utilitaire électrique de l’année, les cinq véhicules sélectionnés sont les BMW iX, Hyundai IONIQ 9, Kia EV9, Lucid Gravity et Porsche Macan électrique.

Le jury de l’AJAC est composé de 50 journalistes automobile basés partout au Canada. Chaque membre participe à un processus de vote en deux étapes, en commençant par nommer ses cinq véhicules préférés par catégorie, avant de procéder à une évaluation détaillée des demi-finalistes. Les véhicules sont conduits et analysés dans des conditions canadiennes, afin d’assurer des essais réels reflétant leur utilisation quotidienne.

L’admissibilité s’étend à tous les véhicules offerts pour l’année modèle 2026, incluant ceux entièrement nouveaux, rafraîchis ou reconduits des années précédentes. Le programme de cette année a évalué près de 400 véhicules.

L’annonce des 12 Meilleurs véhicules au Canada pour 2026 est prévue le 15 janvier au Salon de l’auto de Montréal, où ils seront exposés jusqu’au 25 janvier. Les gagnants de chaque catégorie seront dévoilés au Salon international de l’auto du Canada, à Toronto, le 12 février.

Les quatre véhicules gagnants seront également présentés dans d’autres salons automobiles canadiens en 2026, notamment à Québec (du 4 au 8 mars), Calgary (du 13 au 16 mars), Vancouver (du 25 au 29 mars) et Edmonton (du 9 au 12 avril).