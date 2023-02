Mercedes-Benz dévoile l’eSprinter 2024

L’eSprinter sera équipé d’une batterie d’une capacité de 113 kWh utilisables.

Il y aura deux niveaux de puissance : 134 ou 201 chevaux

Les premiers exemplaires sont attendus plus tard cette année.

Le secteur des véhicules personnels est clairement en train de passer à l’électrique, mais qu’en est-il du marché des véhicules commerciaux? Déjà, les fourgons alimentés par l’électricité ont commencé à rouler dans les rues du continent et ce n’est que le début. Avec le magasinage en ligne et le télétravail, les services de livraison ont du pain sur la planche.

Et le constructeur Mercedes-Benz se doit de faire partie des marques impliquées dans cette catégorie de véhicules et l’arrivée prochaine du Mercedes-Benz eSprinter est assurément une bonne nouvelle pour toutes les entreprises qui ont besoin d’un véhicule de travail écoénergétique, mais également efficace.

C’est bien beau de proposer un véhicule commercial zéro émission, mais pour qu’il en vaille la peine, il doit aussi répondre aux besoins de ses utilisateurs. Avis aux intéressés, le nouveau véhicule va s’amener dans la seconde moitié de 2023 au Canada et aux États-Unis, le constructeur qui va tout d’abord se concentrer sur les versions les plus « autonomes » en matière de distance possible entre les recharges.

En effet, la version qui sera d’abord commercialisée chez nous sera un fourgon allongé doté d’un toit surélevé avec un bloc de batteries d’une capacité de 113 kWh (utilisables) et une autonomie estimée à 400 km selon le cycle de calcul WLTP et 500 km selon le cycle de calcul urbain WLTP. On peut donc s’attendre à une distance quelque peu réduite lorsque le véhicule sera réévalué par les agences gouvernementales en ce sens.

Le Mercedes-Benz eSprinter est équipé d’un seul moteur électrique logé en position arrière, ce dernier qui peut être offert en deux niveaux de puissance : 100 ou 150 kW (134 ou 201 ch), tandis que le couple maximal est de 295 lb-pi. La capacité de recharge du véhicule est de 115 kW, ce qui permet au fourgon de recharger sa batterie de 10 à 80 % de sa charge en 42 minutes environ.

Le constructeur a développé son fourgon commercial en trois modules. Le premier module à l’avant comprend toutes les composantes haute tension et demeure le même pour toutes les configurations possibles du véhicule. Le fourgon peut en effet être commercialisé sous plusieurs types de carrosserie. Il est clair que le constructeur va offrir d’autres niveaux de batteries plus tard, mais pour l’instant, l’unité de 113 kWh est celle qui se retrouvera à bord des premiers eSprinter nord-américains.

Le module central est l’endroit où la batterie est boulonnée sous le plancher du véhicule, comme c’est le cas pour la très grande majorité des VÉ sur la route. Sans surprise, ce module très lourd abaisse le centre de gravité, ce qui améliore la tenue de route. Finalement, le troisième module combine le moteur électrique à l’essieu arrière et ce dernier est également commun à toutes les variantes du véhicule. Mentionnons tout de même que l’eSprinter accuse un poids de 4,25 tonnes!

À l’intérieur, la planche de bord est la même depuis 2018, mais le constructeur a également songé aux utilisateurs avec l’intégration du système d’activation par la voix MBUX, ainsi que le système de navigation qui peut calculer le meilleur trajet pour économiser un maximum d’énergie dans la batterie.

Les premiers exemplaires du eSprinter seront livrés à partir de la deuxième moitié de 2023, en tant que modèles 2024. Et dès 2025, le constructeur allemand va exclusivement vendre des fourgons électriques. Bref, le règne du Mercedes-Benz Sprinter turbodiesel achève.