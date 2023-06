5 000 bornes de recharge de plus au Canada grâce à Telus et Jolt

L’entente prévoit une charge gratuite par jour de 7 kWh.

Jusqu’à 5 000 bornes seront installées.

Jolt est une compagnie d’origine australienne.

Le géant des télécommunications Telus vient d’annoncer un partenariat stratégique avec l’entreprise australienne de recharge de véhicules électriques Jolt. L’entente prévoit l’installation de bornes de recharges en courant continu pour les véhicules électriques, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 bornes sur le réseau routier canadien.

L’entreprise d’origine australienne Jolt est le plus grand réseau de recharge rapide et gratuite pour VE d’Australie et compte déjà un large éventail de partenariats dans toute l’Australie, notamment avec Transport for NSW, Endeavour Energy, Ausgrid et divers conseils municipaux dans tout le pays.

Ces bornes de recharges fonctionneront sur le réseau de Telus, l’installation de ces 5 000 bornes qui va s’amorcer plus tard en 2023. D’ailleurs, Telus a aussi indiqué que ces bornes allaient offrir une connexion sans fil à Internet publique. De plus, l’entente entre les deux compagnies prévoit jusqu’à 7 kWh de recharge gratuite par jour pour les usagers du réseau de bornes de recharges.

Selon les estimations, cette recharge gratuite équivaut à une autonomie entre 40 et 50 kilomètres et à un temps de recharge entre 15 à 20 minutes. Telus a aussi indiqué que ses bornes allaient entièrement être alimentées par l’énergie renouvelable.

Ils ont dit :

« Notre partenariat avec JOLT n’est que la plus récente démonstration du partenariat de TELUS avec des innovateurs qui partagent nos valeurs et qui investissent dans un avenir plus sain et plus durable, a déclaré Tony Geheran, chef de l’exploitation, TELUS. « Nous sommes déjà à 90 % de notre objectif d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025 grâce à nos investissements dans les contrats d’achat d’électricité, et cette collaboration est une autre étape importante qui profitera aux Canadiens et à l’environnement.

« Nous sommes ravis d’apporter notre réseau de recharge gratuit, rapide et propre au Canada afin d’aider les conducteurs canadiens à passer plus rapidement aux VE. Les conducteurs peuvent économiser environ 1 000 $ par an en rechargeant avec JOLT. La disponibilité d’un réseau de recharge rapide et fiable est un élément essentiel de la transition du Canada vers un système de transport sans émissions. Nous sommes ravis de nous associer à TELUS, qui partage nos valeurs en mettant l’accent sur l’innovation afin d’offrir à nos clients la meilleure expérience qui soit « , a déclaré Doug McNamee, chef de la direction de JOLT.