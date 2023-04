Webasto présente les nouveaux chargeurs TurboConnect et TurboDX 2.0 pour véhicules électriques

Webasto Charging Systems Inc. a récemment lancé deux nouvelles boîtes murales dans sa gamme de produits de recharge pour véhicules électriques. Ces chargeurs de nouvelle génération, le TurboConnect et le TurboDX 2,0 Plug-In, sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises privées et commerciales tout en offrant une expérience sûre et sécurisée aux utilisateurs.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de franchir cette nouvelle étape vers l’avenir de l’électrification et de démontrer que nous sommes un partenaire idéal pour répondre aux besoins de l’électromobilité », a déclaré Michael Bauer, vice-président exécutif de Webasto Charging Systems. « Chaque batterie a besoin d’être rechargée, et les boîtiers muraux TurboConnect et TurboDX 2,0 Plug-In offrent une solution de haute qualité et de haute performance pour les lieux de travail, les flottes, les concessionnaires et autres terrains publics ou privés. »

Le chargeur TurboConnect est un appareil entièrement connecté qui s’intègre de manière transparente au Webasto ChargeConnect Cloud, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs sessions de charge depuis leurs appareils mobiles ou leurs ordinateurs. De plus, ce chargeur est certifié par les organismes de normalisation internationaux, ce qui signifie qu’il répond à toutes les exigences de sécurité et qu’il peut être utilisé dans n’importe quel environnement sans craindre d’être endommagé ou de présenter un dysfonctionnement. Le chargeur TurboDX 2,0 Plug-In est également certifié selon les mêmes normes mondiales et bénéficie d’un design amélioré qui permet aux utilisateurs de connecter plus facilement leurs VE pour les sessions de charge.

Le chargeur mural TurboConnect est classé Energy Star, certifié ETL et très efficace. Il fournit jusqu’à 11,5 kW de puissance à 240 V avec une sortie maximale de 48 A, ajoutant jusqu’à 80 km d’autonomie par heure en fonction du véhicule. La sécurité est une priorité puisqu’il surveille activement la terre, les fuites de courant et de tension, les conditions thermiques et les fonctions de redémarrage/récupération automatique. En outre, ce chargeur TurboConnect permet une charge basée sur la capacité ou un « équilibrage de la charge » pour les applications multisystème, ce qui le rend idéal pour la charge privée, professionnelle et publique en raison de sa facilité de connexion avec les systèmes de gestion de l’énergie et de l’optimisation de la charge des surplus photovoltaïques.

Les deux chargeurs peuvent être commandés dès à présent auprès de partenaires commerciaux et automobiles, et seront ultérieurement mis à la disposition des consommateurs finaux de véhicules électriques (vous et moi) qui souhaitent les acheter directement auprès de Webasto.