Volvo préfigure l’intérieur du prochain VUS électrique EX30

Ce modèle sera équipé d’un écran unique qui contiendra les informations de conduite et le système d’info-divertissement.

Quatre couleurs intérieures seront offertes, dont le bleu pâle et le vert.

Le EX30 sera le plus petit et le plus Éco-responsable des modèles Volvo sur le marché.

Le futur VUS électrique sous-compact Volvo EX30 sera dévoilé la semaine prochaine, mais Volvo a décidé de nous donner un aperçu de son intérieur avant l’heure.

Ce nouveau modèle se positionnera en dessous du XC40 Recharge en termes de taille et de prix en utilisant la nouvelle plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) qui a été développée en Chine par Geely, la société mère de Volvo.

Cela signifie que l’EX30 ne sera pas mécaniquement lié aux XC40 et C40 Recharge qui utilisent des bases développées par Volvo, partageant plutôt des éléments avec la Smart #01 et la Zeekr 001, deux modèles qui ne sont pas proposés en Amérique du Nord.

Cet éloignement du reste de la gamme Volvo sera également visible dans l’habitacle puisque l’EX30 sera le premier modèle du constructeur suédois à être dépourvu d’un combiné d’instruments.

À la place, les conducteurs trouveront l’affichage de la vitesse du véhicule et d’autres informations relatives à la conduite dans le coin supérieur gauche d’un grand écran central, comme sur les Tesla Model 3 et Model Y.

Si le design général du tableau de bord ressemble à celui du nouveau VUS électrique à trois rangées EX90, l’absence d’écran secondaire devant le conducteur et l’ajout d’une nouvelle barre de son sous le pare-brise distingueront l’EX30.

Volvo souhaitant que ses nouveaux modèles présentent des intérieurs épurés, la plupart des commandes seront intégrées à l’écran de 12,3 pouces orienté verticalement. Comme dans les autres modèles Volvo récents, l’info divertissement se fera par le biais du système Google Built-in, qui inclura désormais Apple CarPlay sans fil.

Outre l’utilisation d’une plateforme développée par Geely, Volvo a réduit les coûts de production de l’EX30 grâce à des caractéristiques telles que les interrupteurs de vitres montés au centre et la barre de son susmentionnée, qui nécessitent moins de câblage qu’auparavant.

Selon Volvo, l’EX30 sera très pratique grâce au grand nombre d’espaces de rangement facilement accessibles au conducteur et aux passagers, tels que les bacs de portières, une boîte à gants installée sous l’écran central et une console centrale comprenant des porte-gobelets ainsi que des espaces de rangement ouverts et fermés.

Pour faire de l’EX30 son modèle le plus écologique à ce jour, Volvo a largement utilisé des matériaux recyclés et durables pour l’habitacle, notamment du denim recyclé, des mélanges de laine durables, du plastique recyclé et du Nordico, le matériau de sellerie durable propre au constructeur.

Ces composants intérieurs seront proposés en quatre couleurs qui, étonnamment, n’incluent pas le noir ou le gris. Les acheteurs auront plutôt le choix entre le blanc, le bleu clair, le bleu foncé et le vert.

Tous les détails concernant cette nouvelle Volvo d’entrée de gamme seront disponibles après son lancement officiel le 7 juin.