Volvo donne désormais accès au réseau NACS aux propriétaires de VE année modèle 2025 en Amérique du Nord

– Les Volvo EV pourront accéder à plus de 17 800 Superchargers Tesla aux États-Unis et au Canada à partir de novembre 2024.

– Les nouveaux modèles 2025 sont livrés avec des adaptateurs NACS : les adaptateurs pour les propriétaires actuels sont maintenant disponibles à l’achat.

– L’application Volvo Cars intègre l’emplacement des bornes de recharge, leur disponibilité et les options de paiement.

Volvo Cars tient sa promesse d’élargir les options de recharge pour ses véhicules entièrement électriques à travers les États-Unis et le Canada en accédant au réseau Supercharger de Tesla, ajoutant 17 800 stations de recharge à son infrastructure.

À partir de l’année modèle 2025, les nouveaux modèles Volvo entièrement électriques, y compris le VUS phare EX90, seront équipés d’adaptateurs North American Charging Standard (NACS), ce qui leur permettra d’utiliser le réseau Supercharger de Tesla. Les propriétaires actuels de Volvo entièrement électriques peuvent également accéder à ces chargeurs en achetant un adaptateur, maintenant disponible chez les détaillants Volvo autorisés pour 310 $ au Canada. Les livraisons d’adaptateurs devraient commencer le 18 novembre 2024, et la disponibilité pour le Volvo EX30 devrait être annoncée à une date ultérieure.

À partir du 18 novembre 2024, les conducteurs disposeront également d’un accès intégré aux superchargeurs Tesla via l’application Volvo Cars et Google Maps intégré. Ce service permet aux propriétaires de Volvo de trouver des bornes de recharge publiques, de vérifier la disponibilité en temps réel et de gérer les paiements directement au sein d’une interface unique, rationalisant ainsi l’expérience de recharge.

« Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante pour permettre aux conducteurs de Volvo aux États-Unis et au Canada d’accéder à une infrastructure de recharge facile et pratique, renforçant ainsi notre engagement en faveur de l’adoption des VE », a déclaré Mike Cottone, président de Volvo Car USA et Canada.