Volvo construira le prochain XC90 aux États-Unis d’ici 2030

La prochaine génération du XC90 sera ajoutée à la ligne de production, qui assemblera aussi le XC60.

Les chiffres de production estimés suggèrent que ces deux modèles porteraient l’usine presque à capacité.

Les EX90 et Polestar 3 électriques y sont actuellement construits.

Volvo a confirmé qu’il ajoutera la production d’un « modèle hybride de prochaine génération » à son usine américaine de Ridgeville, en Caroline du Sud, d’ici la fin de la décennie.

Rien n’a encore été confirmé, mais nous nous attendons à ce que ce futur hybride soit la prochaine génération du VUS à trois rangées XC90, d’autant plus que le constructeur suédois a déclaré que ce véhicule sera « conçu pour répondre aux demandes spécifiques du marché américain ».

En effet, le XC90 est le deuxième modèle le plus vendu de la marque aux États-Unis, juste derrière le XC60, plus petit et plus abordable, qui sera également fabriqué en Caroline du Sud à partir de la fin de l’année prochaine.

Cela marque un changement de stratégie important pour le constructeur, qui avait choisi de mettre fin à la production de la berline S60 l’année dernière au profit d’une capacité de production accrue pour les nouveaux VUS électriques EX90 et Polestar 3.

Cette décision visait à maintenir l’admissibilité de ces modèles aux incitatifs fédéraux pour les véhicules électriques en vertu de l’Inflation Reduction Act de l’ère Biden, qui limitait les crédits d’impôt aux VÉ construits en Amérique du Nord.

Avec la fin des incitatifs américains pour les VÉ et la menace de tarifs douaniers sur les voitures et produits importés sous l’administration Trump, de nombreux constructeurs, y compris Volvo, ont jugé bon de revoir leur planification de la production.

Pour rappel, le constructeur importe actuellement 90 % des voitures qu’il vend aux États-Unis, principalement de Suède et de Belgique. Cela signifie que ses deux modèles les plus populaires sont actuellement assujettis à des tarifs douaniers de 15 %.

Cela a contribué à la perte d’exploitation de 1 milliard de dollars de Volvo Cars pour le seul deuxième trimestre de 2025, ainsi qu’à une réduction de sa marge brute de 18,2 % à 13,5 %.

Bien que les faibles ventes des modèles EX90 et Polestar 3 en Amérique du Nord n’aient pas aidé les résultats financiers de l’entreprise, elles lui accordent au moins plus de flexibilité en matière de planification de la production.

En effet, seulement environ 20 000 véhicules sont sortis de la chaîne d’assemblage de Ridgeville l’année dernière, ce qui représente à peine plus de 13 % de la capacité annuelle maximale de l’usine, fixée à 150 000 unités.

Selon AutoForecast Solutions, la production du XC60 devrait ajouter environ 60 000 véhicules par an et celle du XC90 devrait compter pour environ 50 000 unités additionnelles.

Cela signifie que Volvo pourrait maintenir ses niveaux de production actuels pour l’EX90 et le Polestar 3 tout en fabriquant ses deux modèles les plus populaires dans la même usine, conservant même une marge d’environ 20 000 unités pour répondre à une demande plus élevée que prévue pour l’un ou l’autre de ces produits.

On ne sait pas encore si les XC60 et XC90 fabriqués aux États-Unis seront assujettis à des tarifs douaniers au Canada, car la situation évolue rapidement et les premières unités du XC60 sortant de l’usine de Ridgeville ne sont pas attendues avant plus d’un an. Si c’était le cas, l’entreprise pourrait choisir de continuer à importer ces modèles d’Europe pour le marché canadien.

Pour le moment, le Volvo EX90 et le Polestar 3 font partie de la quinzaine de véhicules électriques touchés par les contre-mesures tarifaires du gouvernement canadien, car le constructeur n’a pas d’usine au Canada et leur contenu en pièces nord-américaines, d’environ 20 %, est trop faible pour être admissible à l’exemption de l’ACEUM.

Heureusement pour Volvo, l’ajout de la production locale de ses deux modèles les plus populaires en Amérique du Nord devrait contribuer à réduire ses coûts de production et son impact environnemental, ce qui en fait une décision judicieuse même si les tarifs douaniers sont exclus de l’équation.

