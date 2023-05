Volvo annonce que l’EX30 sera son modèle à la plus faible empreinte carbone à ce jour

Plus de matériaux recyclés, plus d’énergie renouvelable

L’EX30 devrait avoir une empreinte réduite de moitié par rapport au XC40 à essence.

Les constructeurs automobiles savent qu’ils ne doivent pas se contenter de réduire les émissions d’échappement en introduisant les VE. Ils doivent éliminer les émissions de carbone de l’ensemble du cycle de production, et ils le font de manière plus visible que n’importe quelle autre industrie. Le Volvo EX30 en est un bon exemple, et la société affirme qu’il aura l’empreinte carbone la plus faible de tous les véhicules Volvo jamais construits.

Le Volvo EX30 aura une empreinte carbone totale de moins de 30 tonnes sur 200 000 km de conduite. Ce chiffre est inférieur de 25 % à celui de ses véhicules électriques C40 et XC40, dont les émissions de carbone sont elles-mêmes inférieures de 30 à 50 % à celles de leurs homologues fonctionnant à l’essence. Selon les chiffres de la société, l’EX30 émet environ deux fois moins de carbone qu’une XC40 à essence sur 200 000 km, y compris les émissions liées à la construction.

Volvo a commencé par construire une voiture plus petite. Les véhicules plus petits utilisent moins de matériaux, ce qui réduit les émissions dès le départ. À partir de là, Volvo affirme utiliser moins d’acier et d’aluminium et en recycler une plus grande partie.

Environ 25 % de l’aluminium utilisé dans le Volvo EX30 sera recyclé et environ 17 % de l’acier. Volvo a travaillé avec des fournisseurs pour produire de l’acier sans énergie fossile, s’engageant à se procurer la moitié de son acier de cette manière d’ici à 2030 et la totalité d’ici à 2050.

À l’intérieur, environ 17 % des plastiques de l’EX30 seront recyclés, soit le pourcentage le plus élevé jamais atteint par l’entreprise. Pour se débarrasser complètement des plastiques, Volvo utilisera du denim, du lin et un mélange de laine. Le denim est fabriqué à partir de chutes de matériaux qui auraient normalement été des déchets. Il peut également être fabriqué à partir de jeans recyclés.

L’usine Volvo EX30 sera alimentée à 100 % par de l’électricité sans impact sur le climat, Volvo affirmant que toute l’énergie sera hautement neutre sur le plan climatique. Elle demande à ses fournisseurs de prendre le même engagement, 95 % des fournisseurs de niveau 1 s’engageant à utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici à 2025.

La traçabilité des matières premières, notamment le lithium, le manganèse, le cobalt et le graphite, permet de s’assurer que ces matériaux proviennent de sources éthiques.

Enfin, il y a la fin de vie de la voiture. Volvo affirme que l’EX30 est conçu de manière à pouvoir être récupéré à 95 %. La plupart par le biais du recyclage, mais aussi en « récupérant l’énergie de ce qui ne peut être récupéré ».

La Volvo EX30 sera dévoilée le 7 juin.