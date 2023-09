Volvo ajoute YouTube et Prime Video à son système d’info divertissement conçu par Google

Cela permettra aux conducteurs et passagers de visionner des vidéos pendant que le véhicule est à l’arrêt.

Les deux applications deviendront disponibles via une mise à jour qui sera publiée le 18 septembre.

Les conducteurs de tous les modèles Volvo équipés du système Google built-in recevront ces applications, sauf dans certains marchés.

Volvo a annoncé qu’il serait l’un des premiers constructeurs automobiles à rendre Prime Video disponible dans ses véhicules, via le système d’info divertissement Google built-in.

En effet, la société permettra bientôt aux conducteurs du monde entier de regarder des vidéos et des séries télévisées via Prime Video directement sur l’écran central de leur véhicule.

À partir du 18 septembre, les propriétaires de Volvo dans tous les pays, à l’exception de la Chine, de la Corée du Sud et du Viêt Nam, pourront télécharger cette application à partir du Google Play Store, déjà inclus dans le système d’exploitation Android utilisé par le constructeur suédois.

Cette fonctionnalité sera ajoutée par le biais d’une mise à jour over-the-air, ce qui signifie qu’elle pourrait prendre quelques jours de plus pour arriver sur certains marchés.

En outre, l’entreprise a également annoncé que YouTube ferait son apparition dans ses véhicules, sous la forme d’une application déjà installée, cette fois.

Cela signifie que même s’ils ne téléchargent pas Prime Video, les conducteurs de Volvo pourront visionner des vidéos via l’écran tactile de leur véhicule.

Bien entendu, Volvo assure que ces nouvelles applications n’entraîneront pas une augmentation des cas de distraction au volant puisqu’elles ne seront accessibles que lorsque le véhicule est à l’arrêt, par exemple lorsqu’il est en train de se recharger dans une station publique.

Les véhicules électriques ne seront pas les seuls à proposer des solutions de streaming, puisque Volvo a l’intention de rendre ces deux services disponibles sur tous les modèles équipés du système d’info divertissement actuel, qui a été lancé pour la première fois dans le XC40 Recharge en 2021.

Étant donné que le système d’info divertissement Google built-in est adopté par de plus en plus de constructeurs automobiles, comme General Motors et Honda, il est probable que Prime Video et YouTube apparaissent sur les tableaux de bord de nombreux véhicules à travers le monde dans les mois à venir.