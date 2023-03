Volkswagen pourrait dévoiler l’ID.2 le 15 Mars

Il s’agira d’un concept puisque la version de production n’arrivera qu’en 2025.

Le modèle de production pourrait s’appeler ID. Golf.

Des sources affirment que ce modèle pourrait être plus petit que la Golf actuelle.

Selon certaines sources, Volkswagen devrait lever le voile sur sa future voiture électrique à hayon ID.2 le 15 mars.

Le constructeur automobile travaille depuis un certain temps déjà sur ce modèle plus petit, qui sera placé sous l’ID.3, mais la version de production ne sera commercialisée qu’en 2025.

La voiture qui sera dévoilée la semaine prochaine n’est donc qu’un concept, et certains détails pourraient encore changer avant son arrivée sur le marché.

L’un de ces détails est le nom. En effet, Volkswagen a récemment déclaré qu’il souhaitait conserver ses noms les plus emblématiques en production et a fait allusion à la possibilité d’une ID. Golf.

Étant donné que l’ID.2 devrait être plus petite que la génération actuelle de la Golf, ce nom pourrait être réservé à une refonte de l’ID.3, légèrement plus grande, mais cela semble de plus en plus improbable.

En effet, le style de l’ID.2 s’inspirerait de la quatrième génération de la Golf, un modèle qui a été vendu ici de 1999 à 2006.

Il s’agit d’une rupture par rapport aux attentes initiales, puisque le concept ID Life de 2020 devait servir de base à la prochaine ID.2.

Après un accueil décevant du concept par la direction de l’entreprise, il a été décidé de donner au nouveau modèle une forme plus conventionnelle et le patron du design qui avait présidé à sa conception a été transféré au département des arts créatifs.

Peu de détails sont connus pour l’instant, mais VW a confirmé que ce modèle sera le premier à utiliser la nouvelle plate-forme MEB Plus, qui comprend de nouvelles batteries LFP pouvant charger jusqu’à 200 kW.

L’ID.2 ne devrait être proposée dans un premier temps que sous la forme d’une traction avant à moteur unique, mais le constructeur indique que la nouvelle architecture supportera des motorisations doubles et qu’une version plus puissante n’est pas à exclure pour le moment.

Cela laisse présager un modèle plus sportif comme la version GTX de l’ID.4 et la future ID.Buzz, mais une fois de plus, un changement de plan pourrait être à l’ordre.

En effet, les mêmes sources citées par Autocar affirment que l’entreprise a choisi de remplacer le badge GTX par le nom plus connu de GTI, ce qui pourrait donner naissance à la première Golf GTI électrique.

L’actuelle ID.3 n’étant pas proposée en Amérique du Nord, il serait surprenant que l’ID.2, encore plus petite, arrive sur notre marché, mais tout est encore possible à ce stade.

Source : Autocar