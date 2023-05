Volkswagen partage le lien au dévoilement de la très attendue ID. Buzz 2024 à trois rangées

Volkswagen a suscité l’enthousiasme en annonçant la révélation prochaine de la très attendue version nord-américaine à trois rangées de son nouveau 2024 ID. Buzz.

Comme vous le savez tous, l’ID. Buzz est la version moderne de l’emblématique Microbus de Volkswagen, qui allie la nostalgie à la technologie de pointe des véhicules électriques. Ce modèle promet de définir le marché des monospaces électriques, avec un intérieur spacieux et des performances impressionnantes.

Volkswagen a gardé de nombreux détails secrets, mais la version nord-américaine de l’ID. Buzz sera dotée d’un empattement plus long et d’un plus grand nombre de places assises par rapport à son homologue européen. Cette configuration à trois rangées de sièges répondra aux besoins des familles nombreuses ou de ceux qui ont besoin d’un espace de chargement supplémentaire.

Dans le cadre du plan ambitieux de Volkswagen visant à devenir un acteur de premier plan sur le marché des véhicules électriques, l’ID. Buzz 2024 est construit sur la plateforme MEB (modular electric drive matrix) de l’entreprise. Cette plateforme permet une gamme polyvalente de styles de carrosserie et de puissances, garantissant que l’ID. Buzz plaira à une grande variété de consommateurs.

Bien que la présentation officielle n’ait lieu que dans une semaine, les admirateurs et les acheteurs potentiels sont déjà très impatients. Pour assister à la diffusion en direct de la présentation de l’ID. Buzz 2024, rendez-vous le 2 juin à 12 h 30 ET/9 h 30 PT. L’événement promet de révéler de nombreux détails, y compris les délais de production et de livraison.