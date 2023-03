Volkswagen dit que l’ID.Buzz fera son entrée Nord-Américaine cet été en Californie

Seule la version à empattement allongé sera offerte aux États-Unis et au Canada.

Une version à deux moteurs et traction intégrale à aussi été mentionnée.

Cette annonce à été faite durant une exposition de VW Bus classiques en Floride.

Volkswagen a profité de sa présence au Classic Bus Action du 2023 Amelia Concours d’Elegance en Floride pour faire une annonce concernant le nouvel ID.Buzz.

En effet, le constructeur a indiqué que la version américaine de la minifourgonnette électrique fera ses débuts cet été en Californie, sans donner beaucoup plus de détails.

Cet événement a rassemblé un grand nombre de versions du VW Bus classique, qui a fortement inspiré le nouveau modèle. Celui-ci, ainsi qu’une douzaine des Bus les plus significatifs de l’histoire de l’entreprise, étaient présents sur un stand officiel de Volkswagen.

L’ID.Buzz a été présenté pour la première fois au public sans camouflage il y a un an et les ventes ont déjà commencé en Europe, où des versions passagers et cargo sont proposées.

De ce côté-ci de l’Atlantique, seule la version à empattement long sera disponible et il n’est pas encore tout à fait clair si la version cargo sera proposée.

Ce modèle à empattement long sera évidemment plus long que la version normale vendue en Europe, ce qui permettra d’accueillir sept passagers sur trois rangées de sièges.

Des rumeurs en provenance d’Europe indiquent qu’une version campeur est en cours de développement, dans l’esprit des fourgons de conversion Westfalia des années 60 et 70.

Peu de détails ont été révélés sur la version américaine en particulier, mais VW a fait allusion à l’ajout d’un groupe motopropulseur à deux moteurs qui offrirait une transmission intégrale et plus de puissance à ce modèle.

Ce groupe motopropulseur pourrait également signifier que la prochaine version européenne de la GTX pourrait arriver en Amérique du Nord avec sa puissance de 335 chevaux et son design plus sportif.

Après ses débuts publics cet été, l’ID.Buzz américain devrait être commercialisé plus tard dans l’année, en tant que modèle 2024. Il pourrait alors être fabriqué dans le Tennessee, aux côtés du VUS électrique ID.4 destiné au marché américain.

