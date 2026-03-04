Voici les trois finalistes dans chaque catégorie pour le titre de Voiture Mondiale de l’Année 2026

Les véhicules sont répartis en six catégories : Voiture Mondiale de l’Année, Véhicule Électrique Mondial, Voiture de Luxe Mondiale, Voiture de Performance Mondiale, Voiture Urbaine Mondiale et Design Automobile Mondial de l’Année.

Les gagnants seront annoncés le 1er avril, lors de l’ouverture du Salon de l’Auto de New York.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury de 98 journalistes automobiles provenant de 33 pays.

Chaque année, un vaste jury de journalistes automobiles du monde entier vote pour déterminer quel nouveau véhicule mérite le titre de Voiture Mondiale de l’Année.

Pour 2026, 98 journalistes de 33 pays ont sélectionné les meilleures voitures dans chacune des six catégories et auront pour mission de désigner les gagnants plus tard ce mois-ci.

En effet, les finalistes comprennent actuellement trois modèles par catégorie, dont un seul recevra le titre lors d’une cérémonie à l’ouverture du Salon de l’Auto de New York, le 1er avril.

Voici les finalistes pour chaque catégorie :

Voiture Mondiale de l’Année

Critères d’éligibilité : Les véhicules doivent être produits à un volume d’au moins 10 000 unités par an, être proposés à un prix inférieur au niveau « luxe » sur leur marché principal, et être disponibles sur au moins deux marchés majeurs répartis sur au moins deux continents.

BMW iX3

2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW

Le BMW iX3 2026 est un candidat de premier plan pour le titre de Voiture Mondiale de l’Année, représentant les débuts de la plateforme « Neue Klasse » de BMW et un virage fondamental vers un avenir numérique défini par le logiciel. Au cœur de sa nomination se trouve l’architecture informatique « Heart of Joy », qui intègre la gestion du groupe motopropulseur et du châssis pour offrir une agilité supérieure et une expérience de conduite caractéristique de BMW. Le modèle 50 xDrive dispose d’un système de traction intégrale à deux moteurs produisant 469 ch et utilise la technologie eDrive de sixième génération avec une architecture 800V. Cette configuration offre une autonomie allant jusqu’à 650 km et supporte une recharge rapide de 400 kW permettant de passer de 10 à 80 % en 21 minutes. Avec une réduction de 34 % de son empreinte carbone sur son cycle de vie, l’iX3 établit une nouvelle référence en matière de performance durable.

Hyundai Palisade

2026 Hyundai Palisade | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Palisade | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Palisade | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Palisade | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Palisade | Photo: Hyundai

Le Hyundai Palisade 2026 figure parmi les finalistes pour son évolution réussie vers un modèle phare plus polyvalent, équilibrant le raffinement haut de gamme avec une utilité nettement accrue. Cette nouvelle génération se définit par une extension de l’empattement de 2,7 pouces qui privilégie le volume intérieur et par l’introduction d’une variante robuste XRT PRO pour séduire le marché des amateurs d’aventure. Son inclusion dans les prix est soulignée par un tout premier groupe motopropulseur hybride turbocompressé de 2,5 litres, qui génère une puissance combinée de 329 ch et 339 lb-pi de couple, tout en visant une autonomie estimée à 996 kilomètres. Alternativement, un nouveau V6 de 3,5 litres produit 287 ch pour les besoins de remorquage traditionnels allant jusqu’à 5 000 livres.

Nissan Leaf

2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan

La Nissan LEAF 2026 gagne sa place de finaliste en réinventant avec succès le pionnier des VE abordables en un crossover moderne et aérodynamique. Passant d’une carrosserie à hayon à un format « SUV-lite » profilé, le modèle de troisième génération atteint un coefficient de traînée remarquablement bas de 0,26 tout en introduisant des technologies inédites dans le segment, comme un toit panoramique opacifiant. La Leaf 2026 devient la première Nissan à offrir la capacité Plug & Charge et la compatibilité avec la norme NACS (North American Charging Standard) pour un accès natif au réseau de Superchargeurs Tesla. La motorisation comprend un nouveau pack de batteries de 75 kWh refroidi par liquide associé à un moteur électrique de 214 ch, offrant une autonomie estimée à 488 km. Avec une charge rapide CC de 150 kW rechargeant la batterie de 10 % à 80 % en 35 minutes, la LEAF reste une option très pratique et accessible sur le marché mondial des VE.

Véhicule Électrique Mondial

Critères d’éligibilité : Les véhicules doivent être propulsés exclusivement par l’électricité, être produits à un volume d’au moins 5 000 unités par an, et être disponibles sur au moins deux marchés majeurs répartis sur au moins deux continents.

BMW iX3

Compte tenu de sa motorisation électrique, le BMW iX3 est également en lice pour le prix du Véhicule Électrique Mondial de l’année.

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz CLA 2026 est finaliste pour le titre de Véhicule Électrique Mondial, représentant la berline compacte la plus technologiquement avancée de la marque à ce jour. Son importance réside dans le fait qu’elle est le premier modèle à fonctionner sous le système d’exploitation propriétaire Mercedes-Benz (MB.OS), qui utilise une architecture puce-vers-nuage et l’IA générative pour permettre un « Assistant Virtuel » hautement personnalisé. La CLA transpose également la technologie haute efficacité du concept VISION EQXX à la production en série, atteignant un coefficient de traînée de 0,21, le meilleur de sa catégorie. Le groupe motopropulseur dispose d’une architecture électrique de 800 volts associée à une batterie de 85 kWh et à une transmission unique à deux vitesses sur l’essieu arrière pour optimiser l’accélération urbaine et l’efficacité sur autoroute. Dans la variante phare CLA 350 4MATIC, la configuration à deux moteurs produit 349 ch, tandis que la version longue autonomie CLA 250+ délivre 268 ch et jusqu’à 602 km d’autonomie. Avec une charge rapide CC de 320 kW, elle peut regagner 325 kilomètres d’autonomie en seulement dix minutes.

Nissan Leaf

Tout comme le BMW iX3, la Nissan Leaf est également en lice pour les deux titres de Voiture Mondiale de l’Année et de Véhicule Électrique Mondial.

Voiture de Luxe Mondiale

Critères d’éligibilité : Les véhicules doivent être produits à un volume d’au moins 5 000 unités par an, être proposés à un prix supérieur au niveau « luxe » sur leur marché principal, et être disponibles sur au moins deux marchés majeurs répartis sur au moins deux continents.

Cadillac Vistiq

Cadillac Vistiq | Photo: Cadillac Cadillac Vistiq | Photo: Cadillac Cadillac Vistiq | Photo: Cadillac Cadillac Vistiq | Photo: Cadillac Cadillac Vistiq | Photo: Cadillac

Le Cadillac Vistiq 2026 est finaliste pour la Voiture de Luxe Mondiale, se positionnant comme le pilier sophistiqué à trois rangées du portefeuille électrique en pleine expansion de Cadillac. Son importance réside dans sa capacité à combler le fossé entre le Lyriq et le fleuron Escalade IQ, ce qui en fait l’un des rares modèles exclusivement électriques dans le segment des grands VUS de luxe. Le Vistiq privilégie une « précision isolée » grâce à un amortissement de châssis de série et une suspension pneumatique adaptative Air Ride disponible, complétés par un intérieur utilisant des lignes architecturales d’inspiration brutaliste et des tissus décoratifs 100 % recyclés. Le groupe motopropulseur utilise un pack de batteries de 102 kWh et un système de transmission intégrale à deux moteurs de série délivrant 615 ch et 650 lb-pi de couple. Cette configuration offre une autonomie estimée à 491 kilomètres.

Lucid Gravity

2026 Lucid Gravity | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Gravity | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Gravity | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Gravity | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Gravity | Photo: Lucid Motors

Le Lucid Gravity 2026 est finaliste pour la Voiture de Luxe Mondiale, se distinguant par sa capacité à offrir l’utilité intérieure d’un VUS grand format dans un gabarit de taille intermédiaire. Son importance réside dans l’ingénierie haute tension de Lucid, qui permet un habitacle spacieux pour sept passagers et un volume de chargement massif de 3 400 litres sans l’encombrement des concurrents de luxe traditionnels. Le Gravity inaugure une architecture brevetée de 926V qui utilise l’unité d’entraînement arrière pour augmenter la tension de charge, assurant la compatibilité et des vitesses maximales sur les réseaux 500V et 1000V. Dans la version Grand Touring, la motorisation délivre 828 ch et une autonomie projetée dépassant 720 km. Avec le support natif NACS pour le réseau Tesla et une capacité de charge rapide de 400 kW, il peut ajouter 320 km d’autonomie en environ 12 minutes, établissant une nouvelle référence technique pour le segment du luxe électrique.

Volvo ES90

Volvo ES90 | Photo: Volvo Volvo ES90 | Photo: Volvo Volvo ES90 | Photo: Volvo Volvo ES90 | Photo: Volvo Volvo ES90 | Photo: Volvo

La Volvo ES90 2026 entre dans la catégorie Voiture de Luxe Mondiale en tant que berline phare qui redéfinit les capacités électriques de Volvo grâce à son architecture 800 volts. Son importance réside dans un bond massif en termes d’efficacité et de commodité, utilisant un nouveau logiciel de gestion de batterie interne et une technologie de charge adaptative pour réduire les temps de charge de 30 % par rapport aux modèles précédents. La durabilité reste un pilier central, le véhicule intégrant 29 % d’aluminium recyclé et 18 % d’acier recyclé, ainsi qu’un « passeport batterie » pour une transparence totale sur les matières premières. Le groupe motopropulseur supporte une charge rapide de 350 kW, ajoutant 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes et atteignant une charge de 10 à 80 % en 20 minutes. Avec une autonomie totale WLTP allant jusqu’à 700 km, l’ES90 combine performances de longue distance avec l’accent emblématique de Volvo sur un luxe intérieur recyclé et biosourcé.

Voiture de Performance Mondiale

Critères d’éligibilité : Les véhicules doivent être produits à un volume d’au moins 500 unités par an, être manifestement axés sur la performance et être disponibles sur au moins deux marchés majeurs répartis sur au moins deux continents.

BMW M2 CS

2026 BMW M2 CS | Photo: BMW 2026 BMW M2 CS | Photo: BMW 2026 BMW M2 CS | Photo: BMW 2026 BMW M2 CS | Photo: BMW 2026 BMW M2 CS | Photo: BMW

La BMW M2 CS 2026 est finaliste pour la Voiture de Performance Mondiale, représentant le summum de l’ingénierie compacte haute performance de BMW. Produite en nombre limité, cette édition spéciale sert de pont entre un véhicule quotidien et un outil de circuit dédié, affichant une réduction de poids de 30 kg grâce à l’utilisation intensive de plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) et un couvercle de coffre léger en PRFC avec un aileron intégré. Le groupe motopropulseur comprend un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres amélioré produisant 530 ch et 479 lb-pi de couple, associé à une transmission M Steptronic à huit rapports. Cette configuration permet un 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 302 km/h.

Chevrolet Corvette E-Ray

Chevrolet Corvette E-Ray | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette E-Ray | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette E-Ray | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette E-Ray | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette E-Ray | Photo: Chevrolet

La Chevrolet Corvette E-Ray 2026 marque une étape historique en étant le premier modèle électrifié et à traction intégrale en 70 ans d’histoire de ce nom emblématique. Son système « eAWD » associe un V8 central à un moteur électrique monté à l’avant pour offrir une stabilité en toutes saisons et l’accélération la plus rapide de toutes les Corvette de production. Le véhicule dispose d’un mode « Stealth » pour une conduite silencieuse et 100 % électrique dans les quartiers jusqu’à 45 mph (72 km/h) et de freins Brembo en carbone-céramique de série. Le groupe hybride combine un V8 LT2 de 6,2 litres (495 ch) avec un moteur électrique de 160 ch pour une puissance totale de 655 ch. Cela permet à l’E-Ray de passer de 0 à 96 km/h en seulement 2,5 secondes et de parcourir le quart de mille en 10,5 secondes.

Hyundai IONIQ 6 N

2026 Hyundai Ioniq 6 N | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Ioniq 6 N | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Ioniq 6 N | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Ioniq 6 N | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Ioniq 6 N | Photo: Hyundai

La Hyundai IONIQ 6 N représente le deuxième chapitre de la gamme électrique haute performance de Hyundai N. En adaptant la motorisation de l’Ioniq 5 N à la carrosserie aérodynamique de l’Ioniq 6, Hyundai pénètre le marché des berlines de performance électriques. Partagé avec l’Ioniq 5 N, le système N e-Shift simule la sensation d’une transmission à double embrayage, et le N Active Sound+ fournit un retour auditif. La voiture dispose d’une configuration à deux moteurs délivrant 601 ch de série, pouvant être poussée à 641 ch via le N Grin Boost. Cela permet un 0-96 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 257 km/h. Avec une architecture 800V, la batterie de 84 kWh peut charger de 10 % à 80 % en environ 18 minutes.

Voiture Urbaine Mondiale

Critères d’éligibilité : Les véhicules doivent être produits à un volume d’au moins 5 000 unités par an, avoir une longueur maximale de 4,25 mètres, être homologués pour la route et être disponibles sur au moins deux marchés majeurs répartis sur au moins deux continents.

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

Baojun Yep Plus | Photo: Wuling Autos Chevrolet Spark EUV | Photo: Chevrolet Chevrolet Spark EUV | Photo: Chevrolet Chevrolet Spark EUV | Photo: Chevrolet Baojun Yep Plus | Photo: Wuling Autos

Le Baojun Yep Plus (vendu sous le nom de Chevrolet Spark EUV sur certains marchés) est finaliste pour la Voiture Urbaine Mondiale. Ce « cute-ute » électrique à cinq portes est conçu pour privilégier la personnalité et la maniabilité, avec une longueur compacte de 3 996 mm qui cache un habitacle étonnamment polyvalent. La puissance est fournie par un moteur avant de 101 ch produisant 133 lb-pi de couple instantané, associé à une batterie LFP de 42 kWh. Cette configuration offre une autonomie estimée à 298 km (WLTP), ce qui en fait un citadin très efficace. À l’intérieur, ce petit VE dispose d’un « cockpit numérique » avec un écran tactile de 10,1 pouces, d’une caméra à 360 degrés et d’un démarrage mains libres. Le Baojun Yep Plus est fabriqué par Wuling Autos, partenaire de General Motors.

Firefly

Firefly EV | Photo: NIO Firefly EV | Photo: NIO Firefly EV | Photo: NIO Firefly EV | Photo: NIO Firefly EV | Photo: NIO

La Firefly 2026 marque les débuts de la nouvelle marque de mobilité « lifestyle » de NIO dédiée au marché compact du segment B. Conçue au siège de NIO à Munich, la Firefly vise à redéfinir les petites voitures en intégrant une technologie haut de gamme et une « habitabilité intelligente » dans une berline de 4 003 mm. Malgré sa taille, elle offre une capacité de chargement combinée de 496 L (incluant un coffre avant lavable de 92 L) et une configuration sophistiquée à propulsion arrière offrant un rayon de braquage serré de 9,4 m. L’habitacle propose une expérience numérique de pointe ancrée par un écran central de 13,2 pouces et un assistant IA nommé « Lumo ».

Hyundai Venue

Le nouveau Hyundai Venue est attendu en Amérique du Nord en 2027, mais il a déjà commencé sa carrière sur certains marchés. Ce modèle a été spécifiquement redessiné pour ancrer la présence de Hyundai dans le segment très compétitif des crossovers d’entrée de gamme, avec des fonctionnalités telles que des modes de contrôle de traction spécialisés (Sable, Boue, Neige) et de nouveaux groupes motopropulseurs. Le design du Venue a été mis à jour selon les récents modèles de la marque, mais il conserve les proportions cubiques de la génération actuelle, ce qui l’aide à offrir plus d’espace intérieur dans un petit gabarit.

Design Automobile Mondial de l’Année

Un jury de 7 experts mondiaux en design a formulé des recommandations aux jurés afin de choisir le meilleur design parmi tous les véhicules éligibles aux autres catégories de prix. Voici les trois finalistes :

Kia PV5

Kia PV5 | Photo: Kia Kia PV5 | Photo: Kia Kia PV5 | Photo: Kia Kia PV5 | Photo: Kia Kia PV5 | Photo: Kia

Le Kia PV5 est finaliste pour le Design Automobile Mondial de l’Année, représentant un virage radical par rapport à l’esthétique traditionnelle des fourgonnettes vers une approche de « Design Défini par le Logiciel ». C’est la première manifestation de production de la stratégie PBV (Platform Beyond Vehicle) de Kia, utilisant l’architecture skateboard E-GMP.S pour obtenir un plancher plat et une silhouette avancée maximisant l’utilité. Son design comprend le « Flexible Body System », une technologie modulaire permettant de réimaginer la carrosserie supérieure pour différents besoins professionnels. La variante Cargo met l’accent sur un extérieur « épuré et robuste » avec une face avant futuriste « Tiger Face ».

Mazda 6e / EZ-6

2026 Mazda 6e | Photo: Mazda 2026 Mazda 6e | Photo: Mazda 2026 Mazda 6e | Photo: Mazda 2026 Mazda 6e | Photo: Mazda 2026 Mazda 6e | Photo: Mazda

La Mazda 6e (version européenne de l’EZ-6 chinoise) représente une évolution « futuriste et pleine d’âme » du langage stylistique Kodo emblématique de Mazda. Développée pour marier l’élégance des berlines traditionnelles et la nouveauté de la mobilité électrique, la 6e présente une forme de coupé fluide avec un long empattement de 2 895 mm et des porte-à-faux courts. Son design préserve le savoir-faire de Mazda tout en intégrant des technologies de cabine intelligente et des raffinements aérodynamiques, tels qu’un aileron arrière électrique.

Volvo ES90

En plus du titre de Voiture de Luxe Mondiale, la Volvo ES90 est également en lice pour le titre de Design Automobile Mondial de l’Année. Son design est un mélange unique qui fusionne la silhouette d’une berline haut de gamme, la polyvalence d’un fastback et la posture légèrement surélevée d’un VUS. Ce profil « High-Riding » est un choix fonctionnel pour loger la batterie sous le plancher tout en offrant la vue dominante sur la route que les conducteurs modernes préfèrent. Comme les autres modèles de la marque, l’ES90 promeut une élégance discrète via son héritage scandinave.

Nous couvrirons les gagnants des World Car Awards 2026 une fois que les résultats auront été annoncés dans un mois.