Voici le Tesla Model Y Juniper privé de son camouflage

La présentation du Model Y Juniper est imminente.

Les détails techniques ne sont pas connus.

La prochaine génération du Tesla Model Y vient d’être captée en photo, et ce, sans aucun camouflage pour dissimuler les deux extrémités. Car oui, à l’instar de la berline Model 3 révisée en 2023, le multisegment va surtout se concentrer sur l’avant et l’arrière du véhicule pour se distinguer du modèle original.

C’est la publication CocheSpias qui a pris ces deux photos du Tesla Model Y Juniper, l’appellation utilisée pour séparer ce nouveau modèle. D’ailleurs, le constructeur américain a utilisé le même stratagème pour sa Model 3 baptisée Highland.

On découvre toutefois que le museau du Model Y va s’inspirer de celui intégré à l’avant du Cybertruck. Il y a en effet cette bande qui relie les deux blocs optiques, un effet repris à l’arrière pour « connecter » les deux feux de position en forme de « C ».

Pour le reste, on n’en sait pas tellement plus, outre le fait que la production du nouveau modèle débutera bientôt. Le cliché pris par temps hivernal confirme que le constructeur teste sa nouvelle génération du véhicule dans des conditions plus froides, les plus extrêmes pour un véhicule alimenté aux électrons.

Le fait que la berline Model 3 et l’utilitaire Model Y soient intimement liés ajoute à la rumeur voulant que le plus imposant des deux poursuivent sa route avec les mêmes options de groupes motopropulseurs du côté de la voiture. La capacité des batteries pourrait demeurer au beau fixe avec une option à 60 kWh et une autre à 77kWh. Et il est aussi permis de croire que le véhicule le plus vendu de la marque (Model Y) aura aussi droit à une variante à Longue Autonomie et une autre axée sur la Performance.

En principe, cette photo du Model Y Juniper débarrassé de ses toiles de camouflage annonce que la présentation du nouveau modèle est imminente.