La Tesla Model Q serait un petit véhicule électrique de moins de 30 000 $ qui devrait être lancé en 2025

Le prochain véhicule électrique abordable de Tesla, le Model Q, devrait être lancé à la mi -2025 pour moins de 30 000 $ US, soit environ 42 500 $ CA.

La Model Q de Tesla devrait coûter environ 10 000 $ canadiens de moins que la Model 3 de base, vendue à partir de 54 990 $.

Un design plus petit et plus léger avec deux options de batterie LFP : 53 kWh et 75 kWh.

Le véhicule pourrait utiliser la méthode de production « unboxed » de Tesla pour des raisons de rentabilité.

Selon certaines informations, la prochaine étape de Tesla vers des véhicules électriques abordables pourrait prendre la forme du modèle Q. Cette voiture, qui devrait coûter moins de 25 000 livres sterling (moins de 30 000 $ américains ou environ 42 500 $ canadiens), devrait être lancée en 2025. Cette nouvelle intervient alors que Tesla prévoit d’élargir sa gamme avec deux modèles abordables, comme l’a souligné le PDG Elon Musk plus tôt cette année.

La Model Q serait une option intermédiaire, positionnée entre la Model 2 à venir et les Model 3 et Model Y actuels. Bien que Tesla n’ait pas encore fait d’annonce officielle, son responsable des relations avec les investisseurs, Travis Axelrod, aurait partagé des détails sur le véhicule lors d’une réunion avec les investisseurs de la Deutsche Bank.

Les rumeurs indiquent que le Model Q sera 15 % plus petit et 30 % plus léger que le Model 3, ce qui en fera la voiture la plus compacte de Tesla à ce jour. Le véhicule devrait proposer deux options de batterie utilisant la chimie lithium-fer-phosphate (LFP), avec des capacités de 53 et 75 kWh. Les acheteurs pourraient avoir le choix entre des configurations à propulsion et à transmission intégrale.

La voiture serait construite sur une version évoluée de la plateforme des modèles 3 et Y. Tesla prévoit d’intégrer sa technique de fabrication « unboxed » pour réduire les coûts de production et rationaliser l’assemblage. Cette approche pourrait permettre la production de la Model Q sur les chaînes de montage existantes, contrairement à ce qui a été rapporté précédemment.

Tesla n’a pas encore livré le véhicule électrique abordable dont elle parle depuis des années. Alors que la Model 2 est toujours en cours de développement, la Model Q devrait constituer une alternative plus immédiate et plus rentable. Le prix exact, les spécifications de performance et la disponibilité sur le marché n’ont pas encore été confirmés, mais une présentation officielle est attendue avant la mi -2025.