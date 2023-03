Véhicules Audi 2023 : aperçu et changements

Le Audi Q4 e-tron arrive sur le marché.

Le multisegment e-tron quattro devient le Q8 e-tron pour 2024.

La production des voitures sport Audi R8 et TT achève.

Audi propose une gamme étendue de voitures et de multisegments, avec des motorisations à essence et 100 % électriques pour répondre aux besoins de tous, même ceux voulant afficher une bonne conscience environnementale.

Après avoir dévoilé une foule de voitures concept, la marque allemande indique clairement sa vision du futur et de la direction dans laquelle elle se dirige au chapitre du design. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Audi en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Audi e-tron GT

La berline Audi e-tron GT reçoit quelques retouches esthétiques pour 2023, alors que la calandre est maintenant de la même couleur que la carrosserie au lieu de grise. Un deuxième port de recharge se trouve maintenant sur la voiture, placé côté passager. Une chaîne audio Bang & Olufsen 3D et des roues de 20 pouces figurent désormais de série. La RS e-tron GT obtient des garnitures intérieures au fini carbone mât, alors qu’un nouvel ensemble de freins en céramique de carbone avec roues de 21 pouces est livrable. La e-tron GT dispose d’un système à deux moteurs (469 chevaux, couple de 465 livres-pied, ou 522 ch et 472 lb-pi avec fonction de surpuissance) et le rouage intégral quattro, alors que la RS e-tron GT obtient une motorisation plus puissante (590 ch et 612 lb-pi, ou 637 chevaux avec la fonction de surpuissance) afin d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Audi e-tron

Les multisegments Audi e-tron quattro et e-tron Sportback quattro, ainsi que leurs versions plus sportives e-tron S quattro, sont inchangés pour le millésime 2023. Toutefois, la gamme change de nom pour devenir l’Audi Q8 e-tron pour 2024. Le modèle reçoit des révisions esthétiques, une dynamique de conduite plus affûtée, de nouvelles couleurs intérieures et extérieures ainsi qu’une plus grosse batterie. La motorisation du Q8 e-tron se nomme 55 (355 chevaux et couple de 414 livres-pied, ou 402 ch et 490 lb-pi avec fonction de surpuissance) alors que le SQ8 e-tron obtient un ensemble plus puissant (429 ch et 596 lb-pi ou 496 ch et 718 lb-pi avec fonction de surpuissance). La capacité de la batterie passe de 95 à 114 kWh, rehaussant l’autonomie de 364 à 459 km dans le cas du Q8 e-tron. On s’attend à un gain d’autonomie similaire dans le cas du SQ8 e-tron.

Audi Q4 e-tron

Les Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron arrivent sur notre marché. Ces multisegments sous-compacts sont munis d’une batterie de 82 kWh permettant une autonomie de 380 kilomètres pour le Q4 et de 389 km pour le Q4 Sportback. Au Canada, seule la motorisation e-tron 50 est disponible (295 chevaux, couple de 339 livres-pied).

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Il n’y a actuellement aucun modèle Audi 2023 offert au Canada muni d’une motorisation hybride rechargeable. Les Q5, A6, A7 et A8 ont jadis proposé des moteurs hybrides rechargeables, mais ont été retirés chez nous. En revanche, le six cylindres turbo de 3,0 litres offert dans plusieurs modèles de la gamme comprend une hybridation légère, tout comme le bloc de 2,0 litres dans la Audi A3.

AUTRES MODÈLES

Audi A3

La quatrième génération de l’Audi A3 a été introduite pour le millésime 2022 au Canada, disponible uniquement en berline à quatre portes, alors que d’autres marchés obtiennent aussi une variante cinq portes à hayon. Son quatre cylindres turbo de 2,0 litres à hybridation légère (201 chevaux, couple de 221 livres-pied) est assorti d’une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage, alors que la sportive Audi S3 obtient aussi un bloc de 2,0 litres turbo (306 ch, 295 lb-pi). La très sportive Audi RS 3 a aussi été redessinée, mais n’est pas offerte au Canada pour le moment. Le millésime 2023 n’apporte aucun changement significatif.

Audi A4

L’Audi A4 entame l’année-modèle 2023 sans changements significatifs. La berline A4 et la familiale A4 allroad sont équipées de la motorisation 45 TFSI turbo de 2,0 litres (261 chevaux, couple de 273 livres-pied), alors que la berline S4 obtient un V6 turbo de 3,0 litres (349 ch, 369 lb-pi).

Audi A5

L’Audi A5 est disponible en coupé deux portes, Sportback cinq portes et décapotable, tous munis d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres 45 TFSI (261 chevaux, couple de 273 livres-pied). L’Audi S5 est également proposée avec les trois types de carrosseries, ainsi que d’un V6 turbo de 3,0 litres (349 ch, 369 lb-pi). Entre-temps, les Audi RS 5 coupé et Sportback misent sur un V6 biturbo de 2,9 litres (444 ch, 442 lb-pi). Pas de changements significatifs pour 2023.

Audi A6

L’Audi A6 est proposée en berline ainsi qu’en familiale A6 allroad et familiale ultra-sportive RS 6 Avant. La berline est disponible avec le quatre cylindres turbo de 2,0 litres TFSI 45 (261 chevaux, couple de 273 livres-pied) ou le V6 turbo de 3,0 litres TFSI 55 (335 ch, 369 lb-pi), alors que la A6 allroad ne propose que le moteur TFSI 55. La sportive Audi S6 mise sur un V6 biturbo de 2,9 litres (444 ch, 442 lb-pi), alors que la RS 6 Avant abrite un V8 biturbo de 4,0 litres (591 ch, 590 lb-pi). Pas de changements significatifs pour 2023.

Audi A7

L’Audi A7 Sportback à cinq portes dispose d’un V6 turbo de 3,0 litres TFSI 55 (335 chevaux, couple de 369 livres-pied) alors que la S7 arbore un V6 biturbo de 2,9 litres (444 ch, 442 lb-pi) et la très sportive Audi RS 7 mise sur un V8 biturbo de 4,0 litres (591 ch, 590 lb-pi). Pas de changements significatifs pour 2023.

Audi A8

Après avoir reçu des changements de mi-génération pour le millésime 2022, la berline Audi A8 entame l’année-modèle 2023 avec peu de modifications. Elle est équipée du moteur TFSI 55 (335 chevaux, 369 livres-pied), mais le V8 biturbo TFSI 60 de 453 chevaux et le six cylindres hybride rechargeable de 443 chevaux ont été retirés du marché. La sportive Audi S8 est munie d’un V8 biturbo de 4,0 litres (563 ch, 590 lb-pi).

Audi Q3

Au Canada, le multisegment sous-compact Audi Q3 est disponible avec une seule motorisation, soit le quatre cylindres turbo de 2,0 litres TFSI 45 (228 chevaux, couple de 258 livres-pied), alors que le rouage intégral quattro figure de série. Un ensemble Canada Edition ajoute à peu de frais un plafonnier noir, des encadrements de fenêtres noirs, une calandre noir lustré ainsi que des roues de 19 pouces avec pneus toutes saisons 235/50R19. Sinon, pas de changements pour 2023.

Audi Q5

Les Audi Q5 et Audi Q5 Sportback arrivent vers la fin de leur cycle de production, et devraient être bientôt redessinés. Entre-temps, on a droit à un quatre cylindres turbo de 2,0 litres TFSI 45 (261 chevaux, couple de 273 livres-pied) dans le Q5, alors que les sportifs SQ5 et SQ5 Sportback misent sur un V6 turbo de 3,0 litres (349 ch, 369 lb-pi). La motorisation hybride rechargeable TFSI 55 e produisant 362 chevaux n’est plus disponible au Canada.

Audi Q7

Le multisegment Audi Q7 et sa variante sportive SQ7 n’obtiennent pas de changements majeurs pour 2023. Le Q7 propose un nouveau quatre cylindres turbo de 2,0 litres TFSI 45 (261 chevaux, couple de 273 livres-pied) alors que le TFSI 55 à hybridation légère est reconduit (335 chevaux, 369 lb-pi). Le SQ7 mise sur un V9 biturbo de 4,0 litres (500 ch, 568 lb-pi).

Audi Q8

L’Audi Q8 est disponible au Canada avec un six cylindres turbo de 3,0 litres à hybridation légère TFSI 55 (335 chevaux, couple de 369 livres-pied), alors que le sportif SQ8 est équipé d’un V8 biturbo de 4,0 litres (500 ch, 568 lb-pi). L’ultra-sportif Audi RS Q8 abrite aussi un bloc V8 biturbo mais plus puissant (591 ch, 590 lb-pi). Pas de changements d’importance ont été annoncés pour 2023.

Audi R8

L’Audi R8 approche la fin de sa carrière, du moins, dans sa forme actuelle. Offerte en coupé ou en décapotable Spyder, la R8 est munie d’un V10 de 5,2 litres en configuration à propulsion (562 chevaux, couple de 406 livres-pied) et à rouage intégral (602 ch, 413 lb-pi). Pour le millésime 2023, on ajoute la variante R8 V10 GT à propulsion équipée d’un moteur recalibré (612 ch, 424 lb-pi), d’une boîte à sept rapports à exécution plus rapide et d’un système de réglage de couple. La GT est la dernière édition arborant le moteur V10 atmosphérique, qui sera bientôt retiré, et seulement 333 unités de cette édition seront construites pour le monde entier.

Audi TT

La petite sportive Audi TT atteint aussi la fin de son cycle de production, et ne reçoit aucun changement significatif pour 2023. Les coupé et Roadster TT sont munies d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (228 chevaux, couple de 258 livres-pied) et d’un rouage intégral, alors que le coupé TTS dispose aussi d’un bloc de 2,0 litres, mais plus musclé (288 ch, 280 lb-pi). La TT RS à 394 chevaux n’est plus disponible depuis l’année dernière.