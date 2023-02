Une mise à jour devrait rendre 8.3 millions de véhicules Hyundai et Kia plus difficiles à voler

Les véhicules vendus à l’origine au Canada ne sont pas impliqués puisqu’ils ont tous un immobilisateur.

Plusieurs modèles vendus aux États-Unis entre 2015 et 2021 n’ont pas d’immobilisateur.

Voler ces modèles est devenu un défi sur TikTock à travers le pays.

Au cours des dernières années, les tendances des médias sociaux ont conduit à ce que les taux de vol des véhicules Hyundai et Kia aux États-Unis soient 30 fois supérieurs à leurs niveaux de 2019.

Cela s’explique par le fait qu’un grand nombre de voitures et de VUS produits par les deux sociétés pour les années modèles 2015 à 2021 ne sont pas équipés d’un système d’immobilisation du moteur, une technologie qui est standard sur la plupart des véhicules depuis un certain temps déjà.

L’absence de dispositif antidémarrage signifie qu’il est assez facile de voler les modèles Hyundai et Kia équipés d’une clé traditionnelle aux États-Unis (les voitures équipées d’un démarrage par bouton-poussoir ne sont pas concernées et celles vendues neuves au Canada étaient équipées d’un dispositif antidémarrage de série).

Pour aggraver les choses, une technique permettant de démarrer le moteur et de partir avec ces modèles a été partagée sur TikTock et a suscité l’intérêt dans la région de Milwaukee avant de se répandre dans tout le pays.

En réponse à quelques compagnies d’assurance qui refusent d’émettre de nouvelles polices pour les véhicules concernés en raison de leur taux de réclamations qui est maintenant deux fois plus élevé que la moyenne de l’industrie, Hyundai et Kia ont annoncé un correctif logiciel gratuit.

Ce rappel volontaire des deux constructeurs couvrira 3,8 millions de véhicules Hyundai et 4,5 millions de véhicules Kia.

Le correctif consiste à exiger que la clé soit dans le commutateur d’allumage pour démarrer et à allonger le cycle de l’alarme antivol de 30 secondes à une minute. Les propriétaires recevront également un autocollant de fenêtre pour avertir les voleurs potentiels que leur véhicule est désormais mieux protégé.

Outre cette mesure, Hyundai et Kia ont toutes deux fourni plus de 26 000 verrous de direction gratuits aux forces de l’ordre du pays et Kia continue de le faire pour le moment.

Source : Automotive News