Une batterie morte bloque un conducteur de Tesla hors de sa voiture; la réparation coute 26 000$

Le canadien Mario Zelaya dit ne plus pouvoir ouvrir les portières de sa Model S 2013

La batterie à haute tension est tombée en panne à cause d’un problème connu

Le coût avancé par Tesla pour une nouvelle batterie s’élève à 26 000 dollars

Un grand nombre de propriétaires de Tesla se sont plaints de divers problèmes de qualité et de coûts de service élevés au cours des dernières années, mais aujourd’hui, un propriétaire canadien de Model S doit faire face à une facture de réparation de 26 000 dollars.

Pire encore, Mario Zelaya, propriétaire d’une Model S 2013, affirme qu’il est désormais enfermé à l’extérieur de sa voiture en raison d’une batterie haute tension défaillante.

Une batterie à plat n’empêche normalement pas l’ouverture des portes, mais la Tesla Model S utilise des poignées de porte électroniques qui se rétractent pour être égales à la carrosserie lorsque le véhicule est verrouillé.

Selon lui, ce type de problème est assez courant puisque les premières versions de la Model S jusqu’en 2014 peuvent présenter un problème connu où du liquide provenant du système de climatisation peut s’infiltrer dans le bloc-batterie, entraînant sa défaillance.

Il n’y a jamais eu de rappel pour ce problème, ni au Canada ni aux États-Unis, mais M. Zelaya dit avoir contacté Transports Canada, qui a apparemment enquêté sur le problème de son véhicule.

Zelaya dit qu’il est au courant d’un autre cas similaire où la batterie d’une Model S plus ancienne est tombée en panne en raison d’une contamination par liquide et, selon lui, le constructeur garde les propriétaires dans l’ignorance au sujet des causes de l’incident ou des solutions possibles.

Dans son cas, M. Zelaya s’est vu présenter une facture de 26 000 dollars pour une nouvelle batterie par son centre de service Tesla afin de pouvoir conduire à nouveau son véhicule.

Ne voulant pas dépenser autant pour un véhicule vieux de 9 ans, il a décidé de le vendre, mais pas avant d’avoir dû demander une copie de ses papiers d’immatriculation et d’assurances puisque les originaux sont toujours enfermés dans la boîte à gants de la berline en panne.

Zelaya affirme qu’il n’achètera plus jamais de véhicule Tesla et il n’est pas le seul à être mécontent de l’entreprise d’Elon Musk puisqu’un groupe de conducteurs de Tesla en Norvège a récemment organisé une grève de la faim pour porter leurs plaintes à l’attention du PDG.