Un tiers des américains pourraient considérer un VÉ pour leur prochain véhicule

Un sondage Reuters / Ipsos montre que 34% des acheteurs aux États-Unis considèrent un VÉ.

56% des participants disent ne pas vouloir dépenser plus de 50 000$ et 35% veulent avoir au moins 500 miles d’autonomie.

Aucun véhicule actuellement sur le marché ne répond à ses deux critères.

Un récent sondage réalisé par Reuters et Ipsos a révélé qu’un tiers des Américains envisageraient d’acheter un véhicule électrique lors de leur prochain achat.

34 % des participants déclarent qu’ils envisageront d’acheter l’un des nombreux modèles entièrement électriques actuellement proposés aux États-Unis lorsque le moment sera venu d’acheter un nouveau véhicule.

Il est intéressant de noter que le sondage révèle également certaines des exigences des Américains à l’égard de ces véhicules en ce qui concerne l’autonomie et le prix.

En effet, 35 % des personnes interrogées déclarent vouloir que leur véhicule électrique ait une autonomie d’au moins 805 kilomètres, ce qui est plus que la quasi-totalité des véhicules électriques.

Pour l’instant, seule la version supérieure de la Lucid Air peut franchir cette barrière avec une autonomie maximale de 520 miles (837 kilomètres). Mais cela a un coût : la Lucid Air Dream Edition, produite en série limitée, est vendue à partir de 170 000 dollars aux États-Unis.

En ce qui concerne le prix, plus de la moitié des Américains (56 %) déclarent ne pas vouloir dépenser plus de 50 000 dollars (environ 68 300 dollars canadiens) pour un nouveau véhicule électrique, ce qui exclut la plupart des modèles ayant la plus grande autonomie, à l’exception de la Tesla Model 3.

Cette situation est quelque peu facilitée par le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars accordé aux acheteurs de véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord.

Ces crédits étaient d’ailleurs l’objet d’une des questions du sondage, un tiers des participants déclarant approuver l’objectif de l’administration Biden de voir la moitié des nouvelles voitures vendues en Amérique être électrifiées d’ici la fin de la décennie.

Plus raisonnablement, 37 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que leur nouveau véhicule puisse parcourir au moins 300 miles (483 kilomètres) avec une charge.

Au moins 15 modèles électriques actuellement sur le marché y parviennent et certains d’entre eux sont même proposés à un prix inférieur à 50 000 dollars.

Avec l’arrivée constante de nouveaux modèles offrant une plus grande autonomie et des prix plus bas, de plus en plus d’Américains devraient envisager de passer à l’énergie électrique pour leurs véhicules au cours des prochaines années.

Source : Reuters