Tsutomu Matano, designer de la Miata originale, s’est éteint samedi

Tsutomu « Tom » Matano est connu comme le « père » de la Miata grâce à ses contributions au design des premières et deuxièmes générations.

Il a aussi conçu la RX-7 FD, la RX-8, et plusieurs autres modèles Mazda avant de quitter le constructeur en 2002.

M. Matano est décédé le 20 septembre, à l’âge de 76 ans.

Nous avons appris cette fin de semaine le décès de Tsutomu « Tom » Matano, ancien directeur du design mondial chez Mazda et « père » de la MX-5 Miata originale. M. Matano est décédé le 20 septembre 2025, à l’âge de 76 ans.

Né à Nagasaki, au Japon, en 1947, M. Matano a déménagé aux États-Unis en 1969 après avoir terminé ses études d’ingénieur dans son pays natal. À son arrivée, il s’est inscrit à l’Art Center College of Design de Pasadena, en Californie, avant de rejoindre General Motors peu de temps après avoir obtenu son diplôme. En plus de travailler sur les produits américains du constructeur automobile à Detroit, il a également effectué du travail de design pour sa filiale australienne Holden, à Melbourne.

La carrière de Tom Matano s’est ensuite poursuivie à Munich, où il a contribué à la conception de la première BMW Série 3, avant de retourner aux États-Unis, cette fois à Irvine, en Californie, où se trouve le siège social nord-américain de Mazda.

C’est grâce à son travail au sein de cette entreprise que Tom Matano est le plus célèbre. En effet, tout en gravissant les échelons du design chez Mazda, il a apporté de précieuses contributions à l’apparence de plusieurs de ses voitures les plus appréciées, dont la MX-5 Miata originale.

M. Matano a commencé à travailler pour Mazda en 1983 en tant que directeur du design de la marque pour l’Amérique du Nord, et il a pris sa retraite en 2002 en tant que directeur mondial du design de l’entreprise. En plus de la première Miata (NA), il a également travaillé sur sa successeure, la Miata NB, ainsi que sur la RX-7 de troisième génération (FD) et la première version de la RX-8. Bien sûr, il a également contribué au design des voitures grand public de Mazda, telles que la première Mazda 6 et le Tribute, dérivée du Ford Escape.

Avec le journaliste automobile devenu planificateur de produits Bob Hall, Tom Matano était largement considéré comme le « père » de la Miata, l’un des modèles de voitures les plus aimés des 40 dernières années.

Le designer avait manifestement aussi beaucoup d’amour pour sa création, car on le voyait régulièrement lors d’événements célébrant la Miata à travers le monde et il utilisait le pseudonyme « Miata Papa » sur Instagram.

Lorsqu’on l’interrogeait sur son processus de conception, M. Matano l’appelait la « méthode de design empathique », car il essayait de « devenir » l’objet qu’il concevait afin de le voir de l’intérieur comme de l’extérieur. Les principes de cette méthode incluaient les proportions, l’ombre, la lumière et l’attitude, dans le but de créer un design qui inspirait l’affection.

Au cours des derniers jours, les amateurs de Miata du monde entier ont rendu hommage à M. Matano et partagé des anecdotes sur leurs rencontres avec lui sur des forums et des plateformes de médias sociaux.

Source : The Drive.com et Hagerty.com