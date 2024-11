Toyota repousse les limites du RAV4 avec le concept tout-terrain RAV-X au salon SEMA 2024

Le concept RAV-X de Toyota est basé sur le RAV4 PHEV et présente des modifications tout-terrain très performantes.

Développé par SPAD, le RAV-X présente un design inspiré du Dakar pour les terrains extrêmes.

Le RAV-X de Toyota est exposé au salon SEMA, mettant en évidence le potentiel des futurs multisegments.

Toyota a dévoilé le concept RAV-X, un multisegment conçut pour les performances tout-terrain, au salon SEMA 2024 de Las Vegas. Développé par la division Service Parts and Accessories Development (SPAD) de Toyota, le RAV-X explore la possibilité de transformer le RAV4 en un véhicule orienté vers la performance pour une utilisation tout-terrain aventureuse.

Le RAV-X s’inscrit dans la volonté de Toyota d’apporter des capacités de haute performance à son populaire petit multisegment. Inspirés par les véhicules du rallye Dakar, connus pour leur endurance et leurs performances dans les conditions difficiles du désert, les ingénieurs de SPAD ont conçu le RAV-X de A à Z, en supervisant tous les aspects, des croquis initiaux aux pièces imprimées en 3D et à l’assemblage final.

Selon Jakin Wilson, responsable principal de l’ingénierie chez SPAD, l’objectif du projet était de « créer un concept de véhicule phare pour la gamme RAV4 ». S’appuyant sur la vaste expérience de Toyota en matière de développement de véhicules tout-terrain, l’équipe s’est attachée à améliorer l’agilité et la stabilité du RAV-X pour les applications tout-terrain à grande vitesse.

Le RAV-X est construit sur la plateforme du RAV4 PHEV 2024, qui délivre une puissance combinée de 302 chevaux. Toyota a inclus une admission d’air pour répondre aux exigences du tout-terrain et a tiré parti du centre de gravité bas du VEHR, idéal pour les terrains difficiles. Sous le châssis, les ingénieurs de SPAD ont introduit un système de suspension avec une levée de deux pouces et une largeur de voie élargie de 6,3 pouces. La configuration comprend des amortisseurs à dérivation interne de 2,5 pouces personnalisés et entièrement réglables, avec un réglage de la compression à deux vitesses pour un meilleur contrôle sur les terrains accidentés. Les réservoirs externes à l’avant et les réservoirs piggyback à l’arrière garantissent que la température de l’huile des amortisseurs reste stable lors d’une utilisation intensive en tout-terrain. De plus, les bras de contrôle inférieurs avant et les supports supérieurs arrière en aluminium forgé renforcent la durabilité.

L’extérieur du RAV-X comprend des plaques de protection à haute visibilité à l’avant et à l’arrière, des bas de caisse surélevés et un pare-chocs inspiré du Dakar avec des conduits de refroidissement intégrés. Les élargissements d’ailes avec ventilation de la roue avant optimisent encore le refroidissement et la circulation de l’air. Le RAV-X roule sur des jantes en aluminium forgé de 17×8,5 pouces chaussées de pneus 265/65R17 pour améliorer les angles d’approche et de départ, cruciaux pour les performances tout-terrain. Les caractéristiques aérodynamiques comprennent un becquet arrière agressif, des aérations stratégiques à l’avant et un double système d’échappement à haut dégagement intégré au pare-chocs arrière.

Mike Tripp, vice-président du groupe Toyota Division Marketing, a souligné l’ambition du concept de « montrer une toute nouvelle possibilité » pour le RAV4 de Toyota. Espérons que cette vision devienne bientôt réalité.