Toyota dévoilera le prochain Toyota C-HR pour l’Europe le 26 juin

L’Amérique du Nord ne recevra probablement pas cette version du VUS sous-compact.

Le C-HR sera un compétiteur au Nissan Juke, qui continue aussi d’exister en Europe.

Le nouveau C-HR sera basé sur la Prius, ce qui signifie qu’il sera un hybride régulier ou branchable.

Le multisegment sous-compact stylé C-HR de Toyota reviendra dans une toute nouvelle génération, mais probablement pas en Amérique du Nord.

Le constructeur dévoilera officiellement cette nouvelle version du C-HR le 26 juin, c’est pourquoi il a commencé à diffuser des images en donnant un avant-goût.

D’après ces images et une série de photos espions, on peut voir que ce prochain modèle adoptera le nouveau visage désormais familier de Toyota, qui a déjà été vu sur le bZ4X, la Crown et la nouvelle Prius.

La ressemblance avec cette dernière n’est pas une surprise puisque le nouveau C-HR sera basé sur la Prius, ce qui signifie que ses seules options de motorisation seront soit un système hybride, soit un système hybride rechargeable.

Toyota n’a pas dit s’il prévoyait d’ajouter une version entièrement électrique de ce modèle à l’avenir, mais cela devrait être facile à faire puisque la plateforme TNGA sur laquelle il sera construit est très similaire à la version E-TNGA utilisée par le bZ4X.

En outre, l’un des concepts des futurs véhicules électriques de la société semble très similaire à l’aspect que nous attendons du nouveau C-HR.

En parlant d’apparence, l’avant du C-HR arborera le même design « Hammerhead » que la nouvelle Prius, avec des phares en forme de « C », tandis que l’arrière sera orné d’une barre lumineuse sur toute la largeur, comme cela a été montré dans l’image officielle.

L’utilisation d’éléments mécaniques empruntés à la Prius pourrait se traduire par une augmentation substantielle de la puissance et de l’efficacité par rapport à la génération précédente du petit multisegment, avec une autonomie électrique d’environ 80 kilomètres possible dans la variante PHEV.

En outre, les dimensions du nouveau modèle pourraient augmenter suffisamment pour qu’il soit considéré comme un rival du Kia Niro, surtout si une version électrique vient s’ajouter aux modèles hybrides et PHEV.

Cependant, le principal rival du C-HR reste le tout aussi stylé Nissan Juke, qui a également abandonné le marché nord-américain après l’arrêt de sa première génération.

Des informations plus complètes sur le nouveau Toyota C-HR seront disponibles dans deux semaines, après son lancement.

Source : Autocar