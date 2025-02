Toyota dévoile le tout nouveau 4Runner 2025 au Salon international de l’auto du Canada

Toyota présente ses capacités robustes et ses innovations hybrides au Salon international de l’auto de 2025

Le Toyota 4Runner 2025 fait ses débuts avec un groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX développant 326 ch et un couple de 465 lb-pi.

Une nouvelle version Platinum ajoute des caractéristiques haut de gamme, tandis que l’édition Trailhunter est conçue pour le tout-terrain extrême.

La gamme électrifiée de Toyota comprend de nouveaux modèles hybrides et hybrides rechargeables dans de nombreux segments de véhicules.

Toyota reste à la pointe de l’innovation en matière d’hybrides et de robustesse, avec le lancement du tout nouveau 4Runner 2025 lors du Salon international de l’automobile de 2025. Offrant un mélange de puissance, d’efficacité et de prouesses hors route, la dernière gamme de Toyota démontre un engagement envers la polyvalence et la durabilité.

Toyota 4Runner 2025 : Puissance hybride et durabilité robuste

Le Toyota 4Runner 2025 introduit le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX, qui combine efficacité et puissance. Générant 326 ch et 465 lb-pi de couple, il assure de solides performances sur la route et en dehors.

Nouveaux niveaux de finition : Platinum et Trailhunter

La nouvelle finition Platinum rehausse le luxe grâce à des matériaux haut de gamme et à une technologie avancée, tandis que l’édition Trailhunter s’adresse aux amateurs de tout-terrain en leur proposant des équipements tout-terrain spécialisés et un style robuste.