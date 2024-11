Toyota abandonne BMW et prépare une motorisation hybride pour la prochaine Supra en 2027

La prochaine génération de Supra de Toyota sera équipée d’un groupe motopropulseur hybride, remplaçant le six cylindres en ligne de BMW en 2027.

La Supra 2027 de Toyota abandonnera son moteur BMW pour un groupe motopropulseur hybride.

Le système hybride associe un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres à un moteur électrique.

La Supra deviendra un projet exclusivement Toyota, laissant derrière elle la collaboration avec BMW.

La voiture de sport Supra de Toyota fera l’objet d’une révision majeure en 2027. Des rapports indiquent qu’elle adoptera un groupe motopropulseur hybride et mettra fin à son partenariat avec BMW. La sixième génération à venir devrait remplacer le modèle actuel, en production depuis 2019.

Selon la source, la Supra de nouvelle génération sera équipée du nouveau moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de Toyota, associé à un système hybride parallèle. Cette configuration pourrait délivrer jusqu’à 394 ch et 367 lb-pi de couple, offrant des performances comparables à celles du moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé du modèle sortant.

Le système hybride devrait refléter la technologie i-Force Max de Toyota, où un moteur électrique est placé entre le moteur et la transmission. Cette configuration permet des changements de vitesse traditionnels et une conduite à l’essence uniquement, combinant performance et polyvalence hybride.

Alors que les premières rumeurs laissaient entendre que la Supra pourrait passer entièrement à l’énergie électrique, la stratégie hybride s’aligne sur la volonté plus générale de Toyota de proposer des solutions flexibles et multicarburants. En mai, le constructeur a dévoilé une nouvelle gamme de moteurs turbocompressés destinés à équiper divers véhicules, notamment des VUS comme le RAV4 et des modèles haute performance comme la Supra et la Celica renaissante.

La Supra 2027 serait développée exclusivement par Toyota, mettant ainsi fin à son partenariat avec BMW, qui coproduisait la Supra actuelle avec la BMW Z4. Cette décision s’inscrit dans la tendance de Toyota à prendre davantage le contrôle de sa gamme de véhicules de performance, comme on l’a vu avec le GR86, un projet partagé avec Subaru, mais dirigé par Toyota.