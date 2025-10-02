Tesla tombe au sixième rang alors que Ford devient le chef de file des VZE au Canada

Ford grimpe au sommet du marché canadien des véhicules zéro émission alors que Tesla poursuit sa chute

Ford a capté 12,9 % des ventes canadiennes de véhicules électriques au T2 2025, en hausse par rapport à 6,8 % en 2022.

La part de marché de Tesla a chuté à 7,8 % après avoir détenu près de 47 % du marché il y a trois ans.

Chevrolet est passée de 0,1 % à 16,8 % de part de marché en deux ans, menée par l’Equinox EV.

Ford a dominé le marché canadien des véhicules zéro émission (VZE) au deuxième trimestre de 2025, captant 12,9 % des ventes totales, selon de nouvelles données de S&P Global Mobility. La montée du constructeur survient alors que Tesla poursuit une glissade entamée depuis trois ans, tombant au sixième rang avec seulement 7,8 % du marché.

Chevrolet (9,7 %), Kia (9,5 %), Toyota (9,3 %) et Hyundai (8,7 %) complètent le top cinq, créant un groupe de concurrents très serré dans un marché qui s’est rapidement élargi. Tesla, autrefois joueur dominant, détenait près de la moitié du marché canadien des VZE au début de 2022, mais sa part s’est depuis effondrée à moins d’un cinquième de ce total.

Ces changements spectaculaires sont le résultat des choix des consommateurs et de la disponibilité des produits. On compte maintenant près de 120 modèles de VZE au Canada, soit presque trois fois plus que les 40 modèles offerts en 2020, selon Ressources naturelles Canada.

« Il y a trois ans, quand Tesla contrôlait presque la moitié du marché canadien, les cinq marques suivantes représentaient environ 32 % du marché des VE », a déclaré Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales de véhicules chez AutoForecast Solutions. « Ces marques ont récupéré la moitié de la part de marché perdue par Tesla et d’autres marques se sont développées pour combler l’autre moitié. Le marché grandit au-delà des plus gros joueurs et s’élargit. »

Les perdants

Tesla a débuté 2022 avec 46,7 % du marché canadien des VZE, probablement convaincue de ne jamais perdre cette position, mais sa part a chuté à 31,9 % en 2023 puis à 25,2 % au début de 2024. Au T2 2025, l’entreprise ne détenait plus que 7,8 %. Ford, en revanche, a vu sa part passer de 6,8 % début 2022 à 12,9 % au trimestre le plus récent. La part du constructeur avait atteint 11,6 % au T4 2024 avant de grimper davantage.

« La concurrence accrue sur le marché et la hausse des prix chez Tesla ont grugé la part de la marque au cours des trois dernières années », a expliqué Fiorani. « Alors que toutes les autres marques ont lentement progressé pendant cette période, aucun concurrent ne peut être désigné comme l’unique raison des pertes de Tesla, mais Ford en a été le bénéficiaire au cours des derniers trimestres. »

Puis, il y a Chrysler. Sa présence dans le marché des VE a presque disparu. Sa part est passée de 3,6 % au T1 2022 à 0,4 % au T1 2024, où elle demeure depuis. La marque vend actuellement seulement la Chrysler Pacifica Hybrid.

Les gagnants

Parmi ceux-ci, Chevrolet a affiché la croissance la plus rapide, selon S&P. La marque détenait à peine 0,1 % du marché au T1 2022, mais est montée à 8,2 % au T3 2022 pour ensuite bondir à 16,8 % au T4 2024. General Motors, maison-mère de Chevrolet, a affirmé avoir vendu 16 989 Equinox EV en 2024, représentant plus de la moitié de toutes les ventes d’Equinox au Canada cette année-là.

GM offre maintenant 13 modèles électriques sous les bannières Chevrolet, GMC et Cadillac. L’entreprise a dominé le marché canadien des VE en volume total au cours des trois derniers trimestres, les VE représentant désormais 8,7 % de ses ventes globales. Plus de 60 % des acheteurs de VE GM sont de nouveaux clients pour les marques de l’entreprise, a déclaré GM Canada dans un récent communiqué.