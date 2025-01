Le constructeur annonce le lancement de deux nouveaux VUS, dont une version Wilderness de l’Ascent.

Subaru dévoilera deux nouveaux VUS au Chicago Auto Show 2025 le 6 février.

L’un d’entre eux pourrait être une édition Wilderness de l’Ascent à trois rangées de sièges, élargissant ainsi la gamme tout-terrain.

Le second VUS pourrait être le tout nouveau Subaru Outback, dont le design et la technologie devraient être améliorés.

Le salon de l’automobile de Chicago est depuis longtemps le lieu où de nombreux camions et VUS sont présentés pour la première fois. L’annonce de Subaru selon laquelle nous pouvons nous attendre au lancement mondial de deux nouveaux VUS dans la ville venteuse sonne juste.

Ascent Wilderness

La sous-marque Wilderness de Subaru a gagné en popularité en tant que niveau de finition axé sur le tout-terrain, offrant des capacités accrues sur certains modèles. Avec une garde au sol plus importante, des pneus tout-terrain, des suspensions réajustées et des éléments de style robuste, les éditions Wilderness trouvent un équilibre entre la conduite quotidienne et les performances tout-terrain. Les Forester, Crosstrek et Outback ont déjà reçu le traitement Wilderness, et il ne reste plus que le grand utilitaire pour obtenir le badge Wilderness. De nouveaux VUS présentés au Chicago Auto Show 2025 viendront étoffer la gamme Wilderness.

Un Ascent Wilderness rivaliserait avec des véhicules comme le Nissan Pathfinder Rock Creek, le Volkswagen Atlas Peak Edition, le Chevrolet Traverse Z71 et bien d’autres.

Une nouvelle Outback ?

Le second VUS pourrait être la toute nouvelle Subaru Outback, qui doit être mise à jour pour la prochaine génération. Compte tenu de la popularité de longue date de l’Outback et de l’accent mis par Subaru sur la polyvalence, une version redessinée pourrait introduire de nouvelles technologies, des améliorations du design et des capacités accrues, tout en conservant l’attrait d’un multisegment-familial. Voici la description politiquement correcte…

D’après les photos d’espionnage qui circulent sur le web, la prochaine génération de l’Outback abandonnera en fait son allure élégante de familiale au profit d’une carrosserie de VUS plus verticale. En tant qu’admirateurs de longue date de l’Outback, depuis 30 ans en fait, nous craignons que Subaru ne rompe avec sa tradition conservatrice et ne réinvente, d’une manière ou d’une autre, l’Outback. Il convient de noter que Subaru qualifie l’Outback de VUS depuis de nombreuses générations, ce qui n’est pas le cas des amateurs et des passionnés.

Nous en saurons plus dans un peu plus d’une semaine.