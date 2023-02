State Farm ne veut plus assurer certains modèles Hyundai et Kia aux États-Unis

Plusieurs modèles 2015 à 2021 aux États-Unis n’ont pas d’antivol électronique.

Un challenge sur TikTok est à l’origine d’une vague de vols de ces véhicules.

Cette vulnérabilité ne s’applique pas aux véhicules vendus au Canada

Face à une vague de vols de Kia et de Hyundai aux États-Unis au cours des deux dernières années, State Farm a décidé de refuser la couverture aux nouveaux propriétaires dans cinq États.

Selon l’entreprise, les véhicules de ces deux marques sont environ deux fois plus susceptibles d’être volés que la moyenne de tous les véhicules du pays, avec un taux de réclamations de 2,18 pour 1 000 années-véhicules assurées (équivalent à 1 véhicule assuré pendant un an).

Cela s’explique par le fait que de nombreux véhicules Hyundai et Kia construits entre 2015 et 2021 et équipés d’une clé mécanique (par opposition à un système de démarrage par bouton-poussoir) ne disposent pas d’un système d’immobilisation du moteur.

Cette technologie a été introduite dans les années 1990 et, en 2015, 96 % des véhicules neufs vendus aux États-Unis étaient équipés de série d’un système antidémarrage. Cependant, seulement 26 % de tous les modèles Hyundai et Kia de 2015 étaient équipés d’un antidémarreur de série.

Aucune des deux entreprises n’a expliqué pourquoi elle a choisi de faire l’impasse sur cette protection simple mais efficace contre le vol, mais ce problème a été rectifié en rendant l’immobilisateur standard sur tous leurs modèles à la fin de 2021.

Cette action a été motivée par une grande vague de vols qui a débuté à Milwaukee il y a deux ans et qui s’est propagée dans toutes les régions des États-Unis via les médias sociaux, notamment sur TikTok.

En effet, de nombreuses vidéos montrant comment voler ces véhicules à l’aide d’un tournevis ou d’un câble USB ont été publiées, et prendre un modèle Hyundai ou Kia volé pour une virée est rapidement devenu un défi parmi certains utilisateurs de TikTok.

C’est la propagation de cette vague de vols qui a poussé State Farm à ne plus émettre de nouvelles polices pour 15 modèles différents vendus entre 2015 et 2021 en Louisiane, en Géorgie, en Oregon, à Washington et en Pennsylvanie.

Les modèles concernés sont :

– Hyundai Accent, Elantra, Kona, Santa Fe, Sonata et Tucson de 2015 à 2021.

– Hyundai Veloster de 2015 à 2018.

– Kia Forte, Optima, Rio, Sedona, Soul et Sportage de 2015 à 2021.

– Kia Optima Hybrid et Sorento de 2015 à 2016.

Il est important de noter que les véhicules Hyundai et Kia vendus neufs au Canada, même s’ils sont équipés d’une clé mécanique, sont dotés d’un système d’immobilisation depuis de nombreuses années déjà, ce qui signifie que la vulnérabilité au vol observée aux États-Unis n’est pas présente au Canada.

Source : 4WWL