Rivian R1S 2025 vs Lucid Gravity 2026 : VUS électriques haut de gamme très puissants

Les VUS électriques sont le présent et l’avenir des VE. Le Rivian R1S 2025 et le Lucid Gravity 2026 sont deux concurrents notables dans le segment des VE de luxe. Ces deux modèles offrent une technologie avancée, des performances élevées, voire colossales, et une grande autonomie.

Voici comment ils se comparent dans les domaines clés pour aider les acheteurs à prendre une décision éclairée.

Groupes motopropulseurs

Le Rivian R1S 2025 est doté de plusieurs groupes motopropulseurs, dont un bi-moteur, un tri-moteur et une nouvelle configuration quad-moteur. La version la plus performante délivre une puissance de 1 025 chevaux et un couple de 1 198 lb-pi, et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Rivian propose également des packs de batteries, notamment un pack Standard à base de phosphate de fer lithié (autonomie estimée à 435 km), un pack Large et un pack Max (jusqu’à 676 km d’autonomie).

La Lucid Gravity Grand Touring 2026 est dotée d’une configuration à deux moteurs produisant jusqu’à 828 chevaux. Lucid n’a pas donné de détails complets sur une éventuelle version à trois moteurs ou une version performante, mais le modèle Grand Touring devrait offrir une autonomie impressionnante de 720 km en une seule charge. Grâce à l’architecture électrique propriétaire 926V de Lucid, il prend également en charge une charge ultra-rapide de 400 kW.

Les deux VUS auront accès au réseau Supercharger de Tesla avec la recharge native NACS.

Caractéristiques et technologie

Le R1S mis à jour de Rivian comprend un écran de conduite de 12,3 pouces, un écran d’infodivertissement de 15,6 pouces, une nouvelle plateforme d’autonomie interne avec 11 caméras, cinq radars et une technologie de prédiction par l’IA. Les équipements de série comprennent l’assistance routière, la surveillance des angles morts et la plateforme d’autonomie+ de Rivian, qui offre des fonctionnalités telles que le changement de voie sur commande et l’assistance routière améliorée.

Le Lucid Gravity Grand Touring est équipé de série d’un écran Glass Cockpit de 34 pouces, d’un écran Landscape Pilot Panel de 12,6 pouces et du Pack Confort et Commodité, qui comprend des portes à fermeture progressive, des sièges chauffants à la deuxième rangée, un volant chauffant, des vitres arrière feuilletées acoustiques et un système de filtration active de l’air dans l’habitacle.

Les deux VUS sont dotés d’un intérieur de grande qualité avec des matériaux haut de gamme, un éclairage personnalisable et de nombreux écrans numériques. Le Rivian propose un toit en verre dynamique avec teinte électronique, tandis que le Lucid incorpore un vaste toit en verre pour une sensation d’ouverture.

Prix au Canada

Rivian R1S Dual Standard : À partir de 117 900 $ CAD

: À partir de Rivian R1S Dual : À partir de 129 900 $ CAD

: À partir de Rivian R1S Tri : à partir de 158 900 $ CAD

: à partir de Rivian R1S Quad : Les prix seront dévoilés à l’approche du lancement cette année.

: Les prix seront dévoilés à l’approche du lancement cette année. Lucid Gravity Touring : À partir de 113 500 $ CAD (disponible fin 2025)

: À partir de (disponible fin 2025) Lucid Gravity Grand Touring: À partir de 134 500 $ CAD

Les prix de la R1S et de la Gravity sont similaires. Avec plus de versions proposées, le Rivian grimpe rapidement dans l’échelle des prix. Cela dit, si Lucid propose une version Sapphire de la Gravity, elle sera probablement vendue 325 000 $ ou plus, soit potentiellement 100 000 $ de plus que la R1S Quad.

Sièges et espace intérieur

Le Rivian R1S 2025 conserve sa configuration à trois rangées de sièges, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Le volume de chargement disponible est de 2 568 L (deuxième rangée repliée), 1 376 L (troisième rangée repliée) et 499 L (troisième rangée relevée).

Le Lucid Gravity offre des configurations à deux et trois rangées de sièges, pouvant accueillir jusqu’à sept adultes. Il offre 3 169 L (deuxième rangée repliée), 1 591 L (troisième rangée repliée) et 603 L (troisième rangée relevée). N’oublions pas le coffre qui peut contenir jusqu’à 229 litres.

Autonomie et recharge

Rivian R1S : Jusqu’à 676 km ( avec le pack Max)

: Jusqu’à avec le pack Max) Lucid Gravity Grand Touring: Jusqu’à 720 km

Grâce à son groupe motopropulseur efficace et à son architecture 926V, la Lucid Gravity a une longueur d’avance en termes d’autonomie. Il peut également charger jusqu’à 400 kW, ce qui lui permet de gagner 322 km d’autonomie en moins de 12 minutes. Le R1S offre des vitesses de charge compétitives, gagnant jusqu’à 225 km d’autonomie en 20 minutes, mais il n’atteint pas les performances maximales du Gravity dans ce domaine.

Tout-terrain et capacités

Le Rivian R1S est conçu pour les aventures difficiles. Il est doté d’une suspension pneumatique indépendante avec un système à quatre hauteurs de caisse pour une garde au sol réglable et de solides capacités tout-terrain. Son système de moteur quadruple assure un contrôle précis du couple pour chaque roue, ce qui en fait un véhicule bien adapté aux terrains difficiles. Un pack tout-terrain optionnel (jantes et pneus tout-terrain de 20 pouces, bouclier de soubassement renforcé, compresseur d’air) vient renforcer les capacités impressionnantes de la R1S.

Bien qu’il ne soit pas explicitement commercialisé en tant que véhicule tout-terrain, le Lucid Gravity offre un niveau élevé de capacités. Il est doté d’une suspension pneumatique adaptative et d’une transmission intégrale intelligente, mais il est plus adapté au luxe et aux voyages au long cours.

Verdict

Choisissez le Rivian R1S 2025 si vous privilégiez les capacités tout-terrain et les variantes performantes.

si vous privilégiez les capacités tout-terrain et les variantes performantes. Choisissez le Lucid Gravity 2026 si vous avez besoin d’une autonomie maximale, d’une recharge ultra-rapide, de plus d’espace intérieur et d’une expérience de luxe haut de gamme.

Les deux modèles font partie des meilleurs VUS électriques, mais leur public cible est différent. Le Rivian R1S est idéal pour les amateurs d’aventure, tandis que le Lucid Gravity s’adresse à ceux qui recherchent le luxe haut de gamme et l’efficacité de pointe dans un véhicule électrique.