Rivian élargit sa gamme d’aventures électriques avec le nouveau R2 au Salon international de l’automobile de Toronto 2025

Rivian dévoile le R2 2026 et les mises à jour de la série R1 au CIAS 2025

Le tout nouveau Rivian R2 2026 fait ses débuts en tant que VUS électrique d’aventure accessible et robuste.

Les R1T et R1S reçoivent des mises à jour du groupe motopropulseur, augmentant l’autonomie et les capacités tout-terrain.

Rivian continue de repousser les limites des véhicules électriques d’aventure en présentant le tout nouveau R2 et la série R1 améliorée au Salon international de l’auto de 2025. Conçus pour être durables et performants, les modèles Rivian repossent les capacités des véhicules électriques.

Rivian R2 2026 : L’avenir de l’aventure électrique compacte

Le Rivian R2 est un VUS électrique plus compact et plus abordable conçu pour les amateurs d’aventure. Doté d’une transmission intégrale à deux moteurs, d’un système de stockage modulaire et d’une technologie de batterie avancée, il se veut une entrée accessible dans la gamme Rivian.

Rivian R1T & R1S : Des performances de haut niveau

Le camion électrique R1T et le VUS R1S bénéficient tous deux d’une meilleure autonomie de batterie, de moteurs plus efficaces et d’améliorations logicielles pour optimiser les performances sur route et hors route.