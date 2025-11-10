Renault lancera la Twingo E-Tech électrique en 2026 à moins de 20 000 €

La Twingo E-Tech électrique offre 263 km d’autonomie et un intérieur modulable.

La Twingo E-Tech électrique propose jusqu’à 263 km d’autonomie et un design cinq portes modulable.

Renault vise une relance du segment A avec une citadine électrique vendue à moins de 20 000 € (32 500 $ CA).

Le lancement est prévu pour le début de 2026; la production aura lieu à l’usine de Novo Mesto, en Slovénie.

Renault réintroduira sa citadine Twingo sous forme entièrement électrique au début de 2026, dans l’espoir de revitaliser le segment A en déclin avec un véhicule à moins de 20 000 € (32 500 $ CA) conçu pour la mobilité urbaine et une utilisation comme deuxième voiture.

La nouvelle Twingo E-Tech électrique est dotée d’un moteur compact de 60 kW (80 ch) et d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) offrant jusqu’à 263 kilomètres d’autonomie certifiée WLTP. Conçue pour répondre aux besoins quotidiens de la conduite urbaine, elle inclut également une fonction de conduite à une pédale pour une meilleure gestion du trafic.

Contrairement à de nombreux constructeurs qui ont quitté le segment A, Renault vise un retour en force en misant sur sa vaste expertise en matière de petites voitures. Bien que les ventes du segment A représentent aujourd’hui moins de 5 % du marché européen, Renault soutient que la demande demeure — c’est plutôt l’offre qui s’est effondrée, privant les consommateurs d’options viables. La marque positionne la Twingo E-Tech électrique comme une réponse directe à ces besoins non comblés.

S’appuyant sur l’héritage de la Twingo originale lancée en 1992, le nouveau modèle marie un design inspiré de son passé à une approche moderne axée sur la praticité. Elle est livrée de série avec cinq portes, deux sièges arrière coulissants individuellement et un siège avant rabattable. Ces éléments permettent d’obtenir un habitacle hautement configurable, où la flexibilité et l’espace sont mis de l’avant.

Les innovations technologiques incluent le système d’infodivertissement OpenR Link avec Google intégré — une première dans ce segment — ainsi que des aides à la conduite habituellement réservées aux véhicules de catégories supérieures. Renault a misé sur la valeur et l’accessibilité tout en maintenant une production européenne conforme à ses objectifs de décarbonation.

Le PDG de Renault, Fabrice Cambolive, a déclaré que ce projet représente un équilibre entre coûts, durabilité et attentes des clients, tout en renouant avec l’esprit ludique et pratique de la Twingo originale.

Même les versions haut de gamme de la Twingo E-Tech électrique demeureront offertes à un prix compétitif, soutenant ainsi l’objectif de Renault d’élargir l’accès aux véhicules électriques sans compromettre la convivialité ni le design.

La Twingo E-Tech électrique sera assemblée à l’usine Novo Mesto de Renault, en Slovénie.