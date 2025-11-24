Rappel des Hyundai Sonata et Kia K5 : le turbocompresseur pourrait pressuriser le réservoir d’essence

5 616 unités de la Hyundai Sonata (2020 à 2023) et 2 737 unités de la Kia K5 (2021 à 2024) sont touchées au Canada.

Seuls les modèles équipés du moteur turbocompressé de 1,6 L sont visés par le rappel.

Un clapet anti-retour défectueux pourrait laisser entrer de l’air sous pression dans le réservoir, augmentant ainsi le risque de fuite de carburant.

Hyundai et Kia ont lancé un rappel pour les berlines intermédiaires Sonata (2020 à 2023) et K5 (2021 à 2024) en raison d’un risque de fuite de carburant et d’incendie.

Selon les documents déposés auprès de Transports Canada et de la NHTSA aux États-Unis, les modèles équipés du moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 L sont touchés, ce qui représente 5 616 unités de la Hyundai Sonata et 2 737 unités de la Kia K5 sur le marché canadien.

Aux États-Unis, Hyundai rappelle 85 043 Sonata tandis que Kia rappelle 250 547 K5. Hyundai affirme qu’une pièce redessinée a été introduite en production à partir de l’année modèle 2024. Chez Kia, l’utilisation du moteur de 1,6 L sur la K5 a été abandonnée après l’année modèle 2024.

En raison d’un clapet anti-retour défectueux susceptible de s’user, l’air sous pression provenant du turbocompresseur pourrait pénétrer dans le réservoir de carburant en plastique, provoquant son expansion.

Un réservoir de carburant dilaté pourrait frotter contre des composants d’échappement chauds, ce qui risquerait de faire fondre le réservoir et de causer une fuite, augmentant ainsi le risque d’incendie.

Nous ignorons combien de cas de ce problème ont été signalés à Kia, mais Hyundai a indiqué à la NHTSA avoir reçu des signalements pour 7 incidents, lesquels n’ont pas entraîné de blessures.

Un rappel précédent datant de novembre 2024 concernait des problèmes d’émissions sur la Sonata, mais les véhicules réparés dans le cadre de cette campagne devront être corrigés à nouveau.

À partir de janvier, les concessionnaires Kia et Hyundai installeront un nouveau clapet anti-retour de conception révisée ainsi qu’une mise à jour du logiciel de l’ECU (unité de commande électronique) qui sera mieux en mesure de surveiller les pressions internes du réservoir de carburant.

Dans les cas où le réservoir de carburant aurait été déformé ou fondu, un nouveau réservoir sera installé gratuitement.

Les propriétaires ayant déjà rencontré ces problèmes et payé pour faire réparer leur véhicule pourront obtenir un remboursement par l’entremise des plans de remboursement de chaque constructeur automobile.