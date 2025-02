Qu’en est-il de l’infrastructure de recharge ?

Les récentes coupes dans les programmes de subventions et les éventuels retours en arrière des mandats pourraient avoir un impact sur les propriétaires actuels de VE

L’infrastructure de recharge est encore minimale.

Pire encore, elle n’est fiable qu’occasionnellement, dans le meilleur des cas.

Les entreprises vont-elles également réduire leurs investissements dans l’infrastructure de recharge ?

J’essaie régulièrement les VE depuis mes premières rencontres avec la Mitsubishi i-MiEV et la Nissan LEAF en 2011. De manière générale, j’ai aimé ou apprécié la plupart d’entre eux, mais j’ai toujours gardé le moteur à combustion interne dans mon cœur. Au fil du temps, comme vous le savez, les VE ont évolué au point d’égaler et de surpasser le véhicule à essence moyen dans presque tous les domaines. Cependant, deux aspects continuent de nuire au véhicule électrique.

Le premier est le prix, et avec les récentes coupures des subventions, ce problème n’est pas près d’être résolu malgré les économies d’échelle. Les constructeurs automobiles partagent les coûts de développement par le biais d’investissements conjoints et en reprenant les plateformes et les batteries pour plusieurs modèles. La demande des consommateurs stagnant et s’affaiblissant dans certaines régions, les constructeurs automobiles se sont partiellement détournés des VE et se concentrent sur les hybrides et les VEHR. En d’autres termes, la baisse des volumes ne se traduira pas par une baisse des prix à moyen et long terme.

L’autre problème est celui de la recharge. Et c’est un problème de taille.

Même s’il est entendu que la plupart des VE sont rechargés à la maison, l’infrastructure de recharge reste une nécessité absolue si nous voulons augmenter le taux d’adoption.

J’ai un chargeur intelligent FLO Home X5 et c’est un élément clé de différenciation. Il a alimenté tous les VE que j’ai essayés ces derniers temps et, très franchement, il a parfaitement fonctionné. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule électrique, achetez-vous un chargeur pour la maison, c’est un must absolu.

C’est sur la route que les choses se gâtent

J’ai récemment fait l’acquisition d’une nouvelle Kia EV9 2025 et j’ai déjà constaté des fissures dans l’infrastructure. J’ai souvent utilisé des chargeurs rapides de niveau 2 et 3 dans le passé et j’ai constaté que trois fois sur quatre, tout se passait bien. C’est inacceptable. Imaginez que vous vous arrêtiez à une station-service pour découvrir, une fois sur quatre, que la pompe à essence ne fonctionne pas.

Mon premier arrêt à une station de recharge de Circuit Electric avec ma nouvelle EV9 s’est avéré être un exercice de patience et de frustration. J’ai choisi un emplacement spécifique pour ses huit chargeurs de 180 kW, espérant une recharge rapide de 20 minutes avant de reprendre la route. Malheureusement, les deux premiers chargeurs que j’ai branchés sur l’EV9 n’ont pas voulu lui parler ou ont interrompu la connexion quelques secondes après lui avoir dit bonjour. La manipulation des chargeurs et le troisième branchement m’ont coûté plus de 30 minutes de mon temps, 10 $, et une extension d’autonomie considérablement réduite. Des améliorations sont indispensables.

Si je devais quitter mes chaussures de propriétaire de VE et mettre un chapeau d’entreprise de recharge, est-ce que j’investirais dans l’amélioration de mon produit et de l’expérience, ou est-ce que j’attendrais de voir ce qui se passe ? Étant donné que les mandats provinciaux et fédéraux en matière de VE pourraient être reconsidérés, que les incitatifs ont disparu et que les constructeurs automobiles ont revu leurs priorités, il semble plus raisonnable d’attendre et de voir. Un autre facteur est le réseau de superchargeurs Tesla — mon EV9 était équipé d’un adaptateur NACS…

Malgré l’expérience de recharge, qui ne devrait pas s’améliorer de sitôt, je me réjouis de vivre et de voyager avec la Kia EV9. La prochaine fois, j’essaierai peut-être l’adaptateur.