Polestar ne veut pas s’impliquer dans la «guerre des prix»

La compagnie veut être une marque premium tandis que Tesla veut vendre en grandes quantités.

Les pertes sont encore élevées chez Polestar, mais la situation est meilleure que l’an dernier.

La marque lancera trois nouveaux modèles dans les deux prochaines années.

Le PDG de Polestar affirme que son entreprise ne s’engagera pas dans une guerre des prix pour s’attaquer à Tesla, car la marque ne se considère pas comme un concurrent direct.

Avec l’avance de Tesla sur le marché des VÉ, la plupart des nouveaux arrivants tentent de l’imiter et visent directement les mêmes acheteurs.

Au lieu de cela, Polestar veut être considéré comme une alternative plus haut de gamme et plus sportive pour les conducteurs qui veulent une expérience premium et un véhicule plus distinctif.

C’est la raison pour laquelle le petit constructeur automobile ne réduira pas les prix de sa berline à hayon 2 et de son prochain VUS 3, malgré le fait que Tesla ait réduit de près de 13 000 $ le prix demandé pour le Model Y plus tôt cette année.

À l’heure actuelle, le prix de départ de la Polestar 2 est de 53 950 $ au Canada, tandis que celui de la Tesla Model 3 est de 54 990 $. Le prix du prochain Polestar 3 sera de 97 400 $ à son arrivé plus tard cette année, tandis que celui du Tesla Model X est de 135 990 $.

Bien que Polestar affirme ne pas vouloir entrer en concurrence directe avec Tesla, sa gamme prévue est une copie presque exacte de la gamme Tesla.

En effet, les deux autres véhicules qui ont été annoncés, le Polestar 4 et la Polestar 5, auront un concept similaire à celui des Tesla Model Y et Model S respectivement.

Les prix actuels de Polestar étant assez proches de ceux de Tesla, la différence de stratégie se joue en termes de volume. En effet, Tesla souhaite vendre le plus de véhicules possible, c’est pourquoi elle veut fabriquer 1,8 million de véhicules en 2023.

Bien entendu, Polestar n’a pas les ressources nécessaires pour atteindre cette production, et ce n’est d’ailleurs pas son objectif, avec une production prévue de 80 000 véhicules cette année.

En parlant de ressources, les nouvelles entreprises automobiles peuvent mettre quelques années à devenir rentables et Polestar n’est pas une exception, bien qu’elle soit soutenue par Geely et Volvo.

Les choses semblent toutefois s’améliorer puisque Polestar a affiché une perte d’exploitation de 204,7 millions de dollars au dernier trimestre, alors que la même période en 2021 avait enregistré une perte de 337,3 millions de dollars.

En raison de la popularité continue des VUS et de l’adoption croissante des VÉ, l’arrivée du Polestar 3 et du Polestar 4 en 2023 et 2024 devrait aider l’entreprise à améliorer à nouveau ses résultats dans les années à venir.

Source : Inside EVs