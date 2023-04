Polestar lance un programme de véhicules d’occasion certifiés pour aider ses concessionnaires

Les concessionnaires de la marque n’ont actuellement qu’un modèle à offrir puisque le Polestar 3 n’est pas encore arrivé.

Les premières Polestar 2 en location commencent à revenir chez les concessionnaires.

Les entretiens réguliers seront inclus dans le programme afin de générer des revenus pour le département de service.

Polestar a annoncé le lancement d’un programme de véhicules d’occasion certifiés afin d’aider ses concessionnaires à faire face au manque de voitures à vendre.

Polestar étant une marque très jeune dans l’industrie automobile, ses concessionnaires n’ont actuellement qu’une seule voiture à vendre, la berline à hayon Polestar 2.

Cette situation n’est pas idéale pour les détaillants, car les berlines sont moins populaires que les VUS et les multisegments, et la Polestar 2 est plus chère que certaines de ses concurrentes, comme la Tesla Model 3.

En outre, de nombreux concessionnaires Polestar sont situés à l’intérieur de centres commerciaux, ce qui signifie que leur loyer est souvent plus élevé que s’ils possédaient leur propre bâtiment.

Même si le prochain Polestar 3 améliorera probablement la situation en attirant d’autres clients dans les salles d’exposition, le constructeur automobile pourrait ne pas être en mesure de livrer suffisamment de véhicules dès le lancement.

C’est pourquoi Polestar a décidé de lancer un programme de véhicules d’occasion certifiés qui permettra à ses concessionnaires de disposer d’un « deuxième modèle » à vendre immédiatement.

En effet, les premières unités de la Polestar 2 commencent à sortir de leur contrat de location de 36 mois et reviennent chez les concessionnaires.

Bien que ces voitures ne soient pas un modèle différent de la nouvelle Polestar 2, elles pourraient être nettement moins chères et donc s’adresser à une clientèle différente.

C’est pourquoi un concessionnaire Polestar a déclaré à Automotive News qu’il considérait la berline d’occasion comme la véritable Polestar 2 d’entrée de gamme dans son inventaire.

Étant donné que le programme de véhicules d’occasion certifiés inclut également l’entretien programmé, il garantit que les acheteurs reviendront chez le concessionnaire et généreront de l’activité pour le service après-vente, qui est généralement leur principale source de revenus.

Ce nouveau programme, combiné au lancement du VUS de taille moyenne Polestar 3 plus tard cette année et du futur VUS compact Polestar 4 qui sera dévoilé dans quelques jours, pourrait aider le réseau de concessionnaires de l’entreprise.

