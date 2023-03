Polestar dévoilera une version plus sportive de sa 2 le 21 mars

La compagnie a publié une courte vidéo montrant ce modèle sur son compte Instagram.

Il semble être une version modifiée de l’édition limité BST 270 de l’an dernier.

L’aperçu montre des freins plus larges et des pneus de performance.

Polestar s’apprête à dévoiler une nouvelle version plus sportive du liftback électrique Polestar 2 le 21 mars prochain.

La société a publié une courte vidéo sur ses comptes Instagram et Twitter qui donne un aperçu de ce nouveau modèle de performance vu de l’avant, puis de côté.

D’après ce que nous pouvons voir, ce modèle apparaît comme une version révisée du modèle sportif BST 270 à production limitée qui a été lancé l’année dernière.

En effet, le nouveau modèle partage les mêmes jantes en alliage de 21 pouces peintes en noir et les mêmes pneus Pirelli de performance de taille 245.

Comme la BST 270, la nouvelle version présente un becquet avant et des passages de roue de la couleur de la carrosserie, ainsi que de grands disques de frein percés équipés d’étriers peints en or.

La principale différence visuelle avec l’édition spéciale de l’année dernière semble être la couleur de la peinture puisque le nouveau modèle porte la teinte gris bleuâtre connue sous le nom de Thunder alors que la BST 270 était peinte en blanc.

La plupart des changements risquent de se trouver sous le capot, pour ainsi dire, puisque la Polestar 2 2024 a reçu un certain nombre d’améliorations qui pourraient être transposées à ce modèle spécial.

En effet, la voiture régulière est désormais équipée de moteurs plus puissants et d’une batterie plus efficace fournie par CATL, qui offre une plus grande autonomie et des temps de charge plus rapides.

Cela signifie que le nouveau modèle qui sera dévoilé la semaine prochaine pourrait offrir plus que les 470 chevaux et 501 lb-pi de couple de la BST 270.

D’autres modifications pourraient également avoir été apportées au châssis et aux systèmes de suspension, qui se distinguent déjà du modèle standard en étant rabaissés plus rigide de 20 % et équipés d’amortisseurs réglables Öhlins uniques.

De plus amples informations sont attendues lors du lancement du modèle, notamment en ce qui concerne sa disponibilité. C’est à ce moment-là que nous saurons si cette version sera une autre édition limitée ou si elle sera largement disponible pour le grand public.

Source : Carscoops