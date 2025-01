Nokian lance le Surpass AS01, un pneu UHP toutes saisons doté d’une protection en aramide

Le Nokian Surpass AS01 ajoute la protection contre les nids-de-poule à la gamme UHP avec une garantie de 90 000 kilomètres.

Le composé à haute teneur en silice et les flancs en aramide offrent une meilleure adhérence et une meilleure protection contre les dangers de la route.

Disponible en 65 dimensions avec compatibilité EV et contrôle intégré de l’usure de la bande de roulement.

Nokian Tyres a lancé le Surpass AS01, un pneu toutes saisons ultra-haute performance (UHP) doté de la technologie des fibres d’aramide résistantes aux perforations et d’une garantie d’usure de la bande de roulement de 90 000 kilomètres. Ce pneu est disponible au Canada dès maintenant.

Le Surpass AS01 est proposé en 65 dimensions, pour des roues de 16 à 21 pouces, et est conçu pour les véhicules électriques et conventionnels. Il incorpore un composé à haute teneur en silice pour améliorer la tenue de route et introduit le premier programme de protection contre les nids-de-poule à ultra-haute performance de Nokian.

Selon Steve Bourassa, directeur des produits chez Nokian Tyres North America, le Surpass AS01 offre non seulement une adhérence et une maniabilité élevées, mais il met aussi l’accent sur la durabilité et la performance à long terme.

Construction avancée et caractéristiques de performance

Le pneu est fabriqué avec le composé de bande de roulement Silica Sense de Nokian, qui contient la plus forte teneur en silice de tous les pneus Nokian toutes saisons. Cette formulation améliore l’adhérence dans les virages et contribue à prolonger la durée de vie de la bande de roulement. L’épaulement extérieur et la nervure centrale extérieure dédiée travaillent ensemble pour améliorer la stabilité en virage et répartir le poids plus efficacement lors des manœuvres à grande vitesse, assurant ainsi un contact constant avec la route.

Sur chaussée mouillée, la bande de roulement utilise de larges rainures circonférentielles pour évacuer efficacement l’eau. Les griffes d’épaule et les lamelles 3D denses offrent une traction supplémentaire, tandis que la nervure centrale solide améliore la stabilité sur les routes mouillées.

La durabilité est un élément clé du Surpass AS01, avec des flancs conçus avec des fibres d’aramide qui offrent une protection contre les dangers de la route. Ce pneu est le premier de la gamme ultra-haute performance de Nokian à inclure une garantie de protection contre les nids-de-poule. La conception de l’épaulement fermé favorise une usure régulière et la longévité du pneu.

Pour les propriétaires de véhicules électriques, le Surpass AS01 porte la désignation « Electric Fit » de Nokian, ce qui indique qu’il répond aux exigences propres aux véhicules électriques, comme une faible résistance au roulement et la capacité de supporter un couple et un poids plus élevés.

En outre, le pneu est doté de l’indicateur d’usure millimétrique de Nokian, qui affiche la profondeur restante de la bande de roulement directement sur la surface du pneu. Cela permet aux conducteurs de surveiller l’usure plus facilement sans avoir à prendre des mesures manuelles.

La gamme complète des pneus Surpass AS01 est maintenant disponible au Canada, offrant des options pour une grande variété de véhicules performants. De plus amples informations sont disponibles sur le site de Nokian.