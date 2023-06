Mercedes-Benz Canada se prépare à l’arrivée du VUS GLE 450e 4MATIC 2024

Mercedes-Benz Canada annonce l’arrivée du VUS GLE 450e 4MATIC 2024, un modèle hybride rechargeable électrifié.

Le GLE 450e est doté d’améliorations de haute technologie, de versions personnalisables et d’un système d’entraînement hybride dynamique.

Ce modèle incarne l’engagement de Mercedes-Benz à allier luxe, performance et mobilité durable.

Mercedes-Benz Canada s’apprête à ravir les passionnés d’automobile avec le lancement du très attendu VUS GLE 450e 4MATIC 2024, la plus récente offre de véhicules hybrides rechargeables du constructeur Allemand. Se joignant à la gamme au quatrième trimestre 2023, ce modèle électrifié viendra compléter la gamme GLE existante, qui comprend le GLE 350 4MATIC, le GLE 450 4MATIC, le VUS Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ et le VUS Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+.

Des performances robustes alliées à une technologie intelligente

Le GLE 450e 4MATIC promet une expérience de conduite dynamique, équipé d’un moteur synchrone à excitation permanente de 134 ch. Le VUS s’adapte intelligemment aux différentes conditions de conduite, donnant la priorité à la puissance électrique en conduite urbaine et étant également capable d’affronter les terrains hors-route grâce à sa propulsion électrique.

Luxe, personnalisation et avenir de l’électrification

Le nouveau modèle fait écho au VUS GLE 450 4MATIC en termes d’offre de luxe. Le GLE 450e 4MATIC est livré de série avec d’importantes améliorations, notamment un nouveau volant multifonction avec commandes capacitives, l’interface d’infodivertissement Mercedes MBUX de deuxième génération avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio ambiophonique Burmester amélioré, ainsi que diverses caractéristiques de confort.

Le GLE 450e 4MATIC est disponible en trois versions : Premium, Exclusive et Pinnacle. De plus, la personnalisation est au cœur de cette offre, avec une pléthore d’ensembles sélectionnables, AMG Line pour l’intérieur et l’extérieur, et l’ensemble Night pour l’extérieur. Cette flexibilité s’étend au choix des jantes, de la peinture et de la sellerie.

Le lancement du GLE 450e 4MATIC souligne l’engagement de Mercedes-Benz Canada envers l’électrification. Après la S 580e 2023, ce nouveau modèle constitue le deuxième véhicule hybride rechargeable de la gamme. La lignée du GLE remonte à la Classe M, le véhicule qui a établi le segment des VUS haut de gamme en 1997, et il est produit dans l’usine américaine de Tuscaloosa, qui a été largement modernisée.

En termes de performances, le GLE 450e 4MATIC affiche une puissance combinée de 381 ch, un couple de 479 lb-pi, une capacité de batterie haute tension de 23,3 kWh, une vitesse maximale de 210 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. L’autonomie en mode électrique n’a pas encore été annoncée.