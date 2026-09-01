Mazda Canada travaille à corriger l’appellation du lac Ontario sur sa carte des concessionnaires

Mazda Canada collabore avec Google Maps afin de mettre à jour ses cartes de localisation des concessionnaires, puisqu’elles désignent incorrectement le lac Ontario.

Mazda Canada souhaite que Google Maps Canada corrige l’appellation du lac Ontario sur son site Web.

Google Maps affiche « Lake America » aux utilisateurs américains à la suite du décret de Trump.

MapQuest a enregistré un nombre considérable de téléchargements après avoir choisi de conserver le nom du lac Ontario.

À la suite d’une publication diffusée hier sur les réseaux sociaux, Mazda Canada semble tenter activement de corriger la façon dont le lac Ontario apparaît sur sa carte en ligne des concessionnaires, après que le constructeur automobile est devenu l’une des nombreuses organisations canadiennes touchées par les changements apportés aux données de cartographie numérique.

L’entreprise a reconnu le problème dans une publication sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle était au courant d’un enjeu concernant l’appellation du lac sur sa carte Trouver un concessionnaire. Mazda Canada a indiqué qu’elle travaillait avec son fournisseur de services cartographiques afin de résoudre le problème.

Cette perturbation cartographique fait suite au décret signé le 27 août par le président américain Donald Trump, qui ordonne au gouvernement des États-Unis de renommer le lac Ontario « Lake America ». Le décret exige que le département de l’Intérieur des États-Unis utilise cette nouvelle appellation dans les registres géographiques fédéraux.

Ce changement ne modifie pas le nom officiel du lac au Canada. Le premier ministre Mark Carney et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont rejeté l’appellation américaine, soutenant que ce Grand Lac continuera d’être connu sous le nom de lac Ontario au Canada.

Google a par la suite mis à jour Google Maps afin d’afficher « Lake America » aux utilisateurs situés aux États-Unis. Les utilisateurs canadiens sont censés continuer de voir « Lake Ontario », tandis que ceux se trouvant à l’extérieur du Canada et des États-Unis pourraient voir les deux noms.

Les conséquences ont dépassé le propre service de cartographie grand public de Google. Certains sites Web ontariens utilisant une technologie de cartographie tierce ont affiché le nom américain, notamment ceux exploités par Hydro One, la LCBO et GO Transit. Selon des images diffusées en ligne, certains sites fédéraux affichent également ce nom inventé; toutefois, celles-ci semblent provenir d’utilisateurs situés au sud de la frontière.

Une entreprise de cartographie adopte une approche différente. MapQuest a déclaré qu’elle conserverait « Lake Ontario », et cette décision a provoqué une forte hausse de l’intérêt. Son application s’est hissée au premier rang des applications de navigation aux États-Unis et a enregistré des centaines de milliers de nouveaux téléchargements, tandis que son utilisation a grimpé à environ 50 fois son niveau habituel.

En date du 1er septembre, MapQuest avait également atteint le sommet du classement des applications gratuites dans les boutiques Apple App Store des États-Unis et du Canada, une remontée inattendue pour ce service de cartographie vieux de 30 ans. Bravo, MapQuest!

Qui d’autre se souvient d’avoir imprimé des dizaines de pages d’itinéraires MapQuest avant de partir pour un long trajet ?