Mazda mise sur une usine flexible pour contrer les tarifs avec son prochain VÉ fabriqué au Japon

Le constructeur lancera un nouveau véhicule électrique en 2027, dont la production aura lieu à Hofu, au Japon.

La chaîne de montage pourra accueillir des modèles à essence, diesel, hybrides, PHEV et électriques.

Cela devrait aider l’entreprise à réduire suffisamment ses coûts de production pour rester rentable face aux droits de douane américains.

Malgré le ralentissement de l’adoption des véhicules électriques et l’incertitude économique mondiale causée par la menace de droits de douane imposés par les États-Unis, Mazda poursuit ses plans pour le lancement d’un nouveau véhicule électrique en 2027.

En effet, le constructeur automobile japonais a l’intention d’ajouter un nouveau véhicule électrique à sa gamme, le premier depuis l’arrêt de la production du MX-30 EV.

Même si le nouveau véhicule électrique devrait être commercialisé en Amérique du Nord, le développement d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement pour le fabriquer dans l’usine commune de Mazda et Toyota en Alabama n’aurait pas de sens sur le plan financier, selon Taketo Hironaka, directeur général chargé de l’ingénierie de production chez Mazda.

Cela signifie que le futur VÉ pourrait être soumis aux droits de douane imposés par l’administration américaine sur les véhicules fabriqués en dehors des États-Unis, qui peuvent atteindre 25 %.

Pour rester compétitif et rentable même si ces tarifs sont mis en place, Mazda mise sur sa stratégie « lean asset », qui prévoit des chaînes de montage très flexibles et technologiquement avancées, susceptibles de réduire considérablement les coûts de production.

Un élément clé de ce plan est déjà en place à Hofu, au Japon.

En effet, l’usine Mazda Hofu H2, qui produit actuellement les grands multisegments CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90, est conçue pour accueillir de manière transparente tous les types de motorisations actuels sur la même chaîne de montage, sans nécessiter d’investissements coûteux ni de longs temps d’arrêt pour passer d’une motorisation à l’autre.

Cela signifie que les modèles à essence, diesel, hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques peuvent tous être fabriqués simultanément.

Cela est en partie dû à un niveau élevé d’automatisation et au remplacement des convoyeurs classiques par des véhicules à guidage automatique qui acheminent les composants dans toute l’usine.

Par rapport à la mise en place d’une nouvelle chaîne de production dédiée aux modèles électriques, Mazda affirme que son approche permettra de réduire les investissements nécessaires de 85 % et les délais de 80 %.

De plus, le fait de disposer d’une usine de fabrication flexible permettra au constructeur de mieux s’adapter aux demandes du marché, en rendant possible toute proportion de modèles électriques entre 0 et 100% en fonction de la demande pour chaque motorisation.

Mazda souhaite électrifier de quelque façon l’ensemble de sa gamme d’ici 2030, date à laquelle 25 à 40 % de ses ventes mondiales devraient provenir de véhicules entièrement électriques.

Sans surprise, les prévisions actuelles penchent plutôt vers le bas de cette fourchette, mais Mazda sera en mesure de réagir rapidement si les véhicules électriques reprennent soudainement en popularité dans quelques années.

Il est d’autant plus important pour Mazda de disposer d’installations et de chaînes d’approvisionnement flexibles qu’il s’agit d’un acteur relativement modeste en termes de ventes et qu’il ne dispose donc pas des ressources nécessaires pour laisser ses usines inactives pendant des mois lorsque la demande baisse.

À titre de comparaison, Mazda vend environ 1,3 million de véhicules par an dans le monde, tandis que Toyota en vend presque deux fois plus aux États-Unis seulement.

Peu de détails sont connus sur le prochain véhicule électrique de Mazda, mais il a été confirmé que ses cellules de batterie seront fabriquées par Panasonic Energy, puis assemblées par Mazda dans une usine à Iwakuni.

